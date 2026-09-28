“No existe interés en construir coaliciones”: uribismo dice que se “cansó” de los ataques de Enrique Gómez

El Centro Democrático expidió este lunes un comunicado en el que marcó distancia del senador Enrique Gómez y dejó cerrada la puerta a nuevas coaliciones con sectores que, según la colectividad, han mantenido una actitud de descalificación y división política. “El Centro Democrático se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente”, señaló el partido, que además sostuvo que “no existe interés alguno en construir coaliciones” con quienes, desde su perspectiva, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos.

El pronunciamiento se conoce en medio de los nuevos roces entre sectores de la derecha y después de que Gómez volviera a cuestionar públicamente al uribismo. Lea también: Enrique Gómez, el candidato que dice que “no me avergüenza ser de derecha” Hace unos días, en entrevista con Eva Rey, el senador de Salvación Nacional calificó a Álvaro Uribe como “socialdemócrata”, afirmación que provocó una respuesta del Centro Democrático y profundizó el cruce entre ambas colectividades. La tensión adquiere además una dimensión electoral. Gómez confirmó recientemente que Salvación Nacional avanza en una fusión con el movimiento Defensores de la Patria, con miras a las elecciones de 2027, y señaló que esa nueva estructura buscará consolidarse como una colectividad de derecha. En otra entrevista, esta vez con Semana, Enrique Gómez incluso dejó abierta la posibilidad de acuerdos con el Centro Democrático en algunas regiones. No se pierda: La historia detrás del “coqueteo” entre Creemos y los partidos más cercanos al presidente Sin embargo, el comunicado divulgado este lunes plantea, al menos por ahora, una posición distinta desde el Centro Democrático. La colectividad aseguró que no está interesada en construir coaliciones con sectores que, según su apreciación, mantienen una actitud de confrontación y descalificación. En el mismo pronunciamiento, el partido reivindicó su trayectoria política y el papel de Uribe en la formación de nuevos liderazgos. “Tanto el expresidente Álvaro Uribe como nuestro partido han trabajado de manera permanente en la formación y promoción de nuevos liderazgos en todas las regiones del país”, sostuvo. El Centro Democrático también enumeró como parte de su identidad política la defensa de la seguridad, la inversión privada, la llamada economía fraterna, la política social y la austeridad del Estado. El desencuentro ocurre mientras distintos sectores de derecha buscan definir sus alianzas y estructuras de cara a las elecciones territoriales de 2027. Salvación Nacional y el Centro Democrático hacen parte del espectro político que respalda al gobierno de Abelardo De la Espriella, pero en las últimas semanas han quedado expuestas diferencias entre dirigentes de ambas colectividades.

Las apuestas del CD por las regionales

Hay que recordar que este fin de semana, en el barrio La Mota, de Medellín, hubo un encuentro con la comunidad donde estuvo presente el jefe natural del partido, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, el senador Juan Espinal, y el representante Óscar Darío Pérez, entre otros allegados a esa colectividad. También estuvo el diputado Juan Esteban Villegas, del partido Conservador. Con ellos también estuvieron el exsecretario de Infraestructura de la Gobernación, Horacio Gallón, y Alejandro Arbeláez, exgerente del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Ambos dejaron recientemente sus cargos en el gobierno departamental para aspirar a la Gobernación de Antioquia. Según comentó el expresidente Uribe, estos serían sus precandidatos a la Gobernación. De otro lado, también estuvieron en el mitin político el exconcejal de Medellín Sebastián López, quien buscaría ser candidato a la Alcaldía; y el actual cabildante por el Distrito Andrés Felipe Rodríguez, más conocido como El Gury, de quien también se dice que buscaría ser alcalde. Lea también: Centro Democrático definiría sus candidatos de 2027 antes de fin de año “Habló la comunidad y hablaron nuestros precandidatos. Hay muchos programas del alcalde Federico que se apoyan y que hay que continuar. Este partido siempre ha sido declarado como de gobierno del alcalde Gutiérrez. Por supuesto, acá se identificaron problemas a resolver en Medellín; modificaciones a adelantar... Y desde lo político, algunos han propuesto que el partido tenga candidatos a alcaldías y gobernación en todo el país”, comentó el expresidente. El CD –aprovechando el repunte que tuvo en las pasadas elecciones de Congreso– buscaría recuperar el poder regional que perdió en los comicios de 2023. De hecho, cabe recordar que en las justas electorales de 2019, obtuvo 121 alcaldías y 4 gobernaciones. De estas, 72 alcaldías y 2 gobernaciones fueron por aval directo del Centro Democrático, mientras que las demás, por medio de coaliciones. Lea también: De cómo Álvaro Uribe viajó del liberalismo de izquierda a la derecha Sin embargo, en las elecciones regionales de 2023, el Centro Democrático consiguió 113 alcaldías y 3 gobernaciones, es decir, una disminución de 8 alcaldías y una gobernación frente a 2019. A pesar de esa reducción, el movimiento conservó una presencia territorial considerable. Uno de los resultados más relevantes fue la elección de Andrés Julián Rendón como gobernador de Antioquia –en una alianza de último minuto con Creemos–, mientras que en Medellín respaldó a Federico Gutiérrez. En Antioquia, además, el Centro Democrático reportó 28 alcaldías, varias de ellas obtenidas mediante coaliciones con otras colectividades. Hasta Uribe reconoce este hecho. Lea también: Así quedaron las cargas en el Congreso para el gobierno De la Espriella: independientes y bancadas regionales serán clave “El candidato del partido estaría en disposición de hacer coalición con otros grupos. No negamos que somos coaligados con el alcalde Gutiérrez para las elecciones. Acá hay voluntad de continuar esas coaliciones, manteniendo lo bueno, perfeccionando lo que haya que perfeccionar, mejorando lo que haya que mejorar y cambiando lo que haya que cambiar”, añadió Uribe en el mitin. El CD posiblemente busque refrendar en 2027 las votaciones de las elecciones de marzo pasado con las que obtuvo 47 congresistas; o sea, 18 escaños más que en 2022, cuando tuvo su “mala hora”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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