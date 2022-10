En la “II Cumbre de patriotas”, convocada por militantes y aliados del Centro Democrático, el partido anunció que uno de los principales objetivos en el corto plazo es ganar en las próximas elecciones la alcaldía de Bogotá.



En cuanto se hizo el anuncio, los asistentes empezaron a gritar “Diego, Diego, Diego”, haciendo referencia al ex ministro de Defensa, que estaba sentado en la primera fila, al lado de Enrique Gómez, ex candidato a la presidencia por Salvación Nacional.



”Ahí está el próximo Alcalde de Bogotá”, dijo entonces el representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Euscátegui, quien estaba presentando el evento, refiriéndose a Molano. Y siguió: “Tener candidato es un imperativo y estoy seguro que el doctor Diego Molano, ex ministro de la defensa, nos llevará a la victoria”.