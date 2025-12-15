Paloma Valencia ganó la encuesta interna del Centro Democrático y será su candidata presidencial, ¿qué sigue?

La senadora Paloma Valencia fue la ganadora de la encuesta interna del Centro Democrático, mecanismo con el que el partido buscó medir la intención de voto entre sus tres aspirantes presidenciales: Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. El resultado fue anunciado este lunes hacia las 6:00 de la tarde, y cuyo mecanismo, finalmente, fue una combinación entre encuesta digital y un colegio electoral.
Durante el acto, el presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, aseguró que la definición de la candidatura fue el resultado de un proceso “serio, transparente y profundamente democrático”, que se extendió por más de un año y comenzó en octubre de 2024, cuando cinco dirigentes del partido pusieron su nombre a consideración: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay.