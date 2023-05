Cecilia López arremete contra la UNP y el Ministerio de Agricultura por esquema de seguridad

“Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto El Dorado, que no cuento con el apoyo, circunstancia que no me fue informada”, sostuvo la exministra. En contraste, fuentes de la UNP le dijeron a EL COLOMBIANO que ella no habría notificado a la Unidad sobre su viaje internacional, lo que habría afectado la logística para poderla recoger.

Cuando un ministro o funcionario de alto nivel del Gobierno sale del cargo, puede mantener el esquema de protección que le acompañó como funcionario durante 90 días, tiempo en el que la UNP le hace un estudio para verificar el nivel de su situación de riesgo de cada persona y otorgarle un nuevo esquema de protección según el resultado que este tenga. El caso de López está en ese proceso para determinar qué medidas se deben tomar para conservar la integridad de la exfuncionaria.