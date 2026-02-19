Caso Vivian Polanía: Medicina Legal revela que la jueza habría muerto por sobredosis

En diciembre del año pasado, la jueza Vivian Polanía, madre de un recién nacido y de 37 años, fue hallada muerta en su apartamento del barrio Ceiba II, en Cúcuta. Este jueves se reveló el informe de Medicina Legal, que determinó que su fallecimiento habría sido ocasionado a causa de una sobredosis.
Desde 2023, la jueza Vivian Polanía temía por su vida. No era una afirmación lanzada al aire ni una exageración para las redes. Lo dijo frente a una cámara, en entrevistas a medios, después de haber sido hospitalizada por episodios de ansiedad.
Según las investigaciones, la última comunicación que tuvo fue con sus escoltas; uno de ellos la dejó la noche anterior en su residencia y, tras terminar su turno, se retiró del lugar.