Ni la vejez las protege: aumentan los casos de violencia sexual contra mujeres mayores

“No quiero”, repitió al menos tres veces Blanca cuando su hija la encontró desnuda, violada, moribunda y expuesta al frío en un potrero de su casa, en Nariño.
¿No quería qué, Blanca? ¿Que siguiera el hombre que la violó? Él ya se fue y ella se quedó allí, agonizando, hasta que la vida se le escapó días después en un hospital. Esta campesina de 72 años no sobrevivió y todos la lloran.
El caso tiene paralizado al país, al menos a ese que se mueve en las redes sociales. Desesperada ante la falta de avances de la justicia, la hija de Blanca publicó los videos en los que se veía a su madre tendida en el potrero, para sacudir la indiferencia y exigir respuestas. Bastaron 24 horas desde que las imágenes desataron la indignación nacional para que la Fiscalía iniciara una investigación y comenzara a buscar pruebas y testimonios.
Eso ocurrió hace un mes, y mientras la indignación por su muerte crece, otros casos de presunta violencia sexual contra mujeres mayores han sido denunciados en distintas regiones del país. Justicia para todas.