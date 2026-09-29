El giro en el caso de Diana Ospina, víctima de paseo millonario en Bogotá: hermanos aceptaron cargos por secuestro

El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá impartió legalidad este martes a la aceptación de cargos de los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, señalados de participar en el secuestro extorsivo y hurto de la diseñadora de modas Diana Ospina, ocurrido en Bogotá el pasado 22 de febrero, luego de que la mujer saliera de la discoteca Theatron, en Chapinero. La decisión se conoció después de la investigación adelantada por la Fiscalía, el Gaula de la Policía, la Sijin y la Sipol para establecer quiénes participaron en el denominado paseo millonario.

Los dos hombres fueron capturados durante la Operación Fortaleza, mediante procedimientos simultáneos realizados en las localidades de Kennedy y San Cristóbal. La investigación se extendió durante cerca de 30 días y permitió identificar a los hermanos como parte de una estructura delincuencial que, según las autoridades, estaría relacionada con estos hechos. De acuerdo con el expediente, Diego Armando Gómez Cardozo, de 33 años y conocido con el alias de Pachanga, habría sido identificado como uno de los responsables de coordinar la acción criminal. La Fiscalía también señaló que habría intervenido directamente en el secuestro pese a encontrarse para ese momento bajo detención domiciliaria por otros delitos. Su hermano, Juan Pablo Gómez Cardozo, de 21 años y conocido como “Pablito”, habría tenido entre sus funciones perfilar y seleccionar víctimas. La madrugada del 22 de febrero conducía el taxi de placas ESN 170, en el que Diana Ospina salió del sector de Theatron. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de los momentos previos al secuestro. En las imágenes aparece Ospina junto con una amiga esperando el vehículo que habían solicitado mediante aplicaciones móviles. Después de que su acompañante abordó otro automóvil, la diseñadora permaneció en el lugar a la espera de su transporte. Al no llegar el servicio solicitado, Ospina habría decidido tomar un taxi que se encontraba estacionado afuera del establecimiento. Ese vehículo correspondía al de placas ESN 170.

Así habría ocurrido el secuestro y el retiro de dinero

Durante la audiencia de acusación con allanamiento a cargos, la fiscal del caso explicó cómo habría comenzado la retención. Según la investigación, después de que el taxi se dirigiera hacia la residencia de la víctima en Engativá, el conductor habría detenido el vehículo en un sitio diferente al indicado. “Al llegar a inmediaciones de la residencia de la víctima, el conductor de taxi detuvo el vehículo en un punto distinto al indicado y en ese momento 2 sujetos abordaron el automotor, quienes mediante violencia física y verbal redujeron a la víctima, la sometieron y la obligaron a mantenerse en posición que impedía su visibilidad, despojándola de sus pertenencias personales”, relató la fiscal. A partir de ese momento, según la Fiscalía, Ospina habría sido mantenida contra su voluntad dentro del vehículo y trasladada por diferentes sectores de Bogotá. Durante el recorrido, los responsables presuntamente la golpearon, le jalaron el cabello y la amenazaron de muerte. La investigación estableció además que la víctima habría sido obligada a entregar las claves de acceso a sus aplicaciones bancarias. Posteriormente, los responsables realizaron transferencias y retiros mientras mantenían comunicación con otras personas que, según la acusación, estarían encargadas de coordinar las operaciones financieras. “Durante el desplazamiento, la víctima fue agredida físicamente con golpes, jalones de cabello, amenazada de muerte de forma reiterada, constreñida a entregar claves de acceso a sus aplicaciones bancarias, intimidada con el fin de realizar transferencias y retiros de dinero de sus cuentas”, señaló la fiscal. La Fiscalía sostuvo que Ospina posteriormente fue trasladada a otro vehículo y entregada a otro hombre. Las operaciones realizadas con sus cuentas permitieron retirar aproximadamente $40 millones en cajeros electrónicos del suroriente de Bogotá. Después de permanecer retenida durante más de 40 horas, la diseñadora fue abandonada en un pasaje solitario de la vía que comunica a Bogotá con Choachí. Las autoridades también establecieron que los integrantes de la estructura habrían tomado medidas para dificultar su identificación y captura, entre ellas, cambiar de residencia hasta en cuatro oportunidades, evitar el uso de redes sociales y utilizar teléfonos celulares con números internacionales. La Fiscalía indicó que en los hechos habrían participado al menos 10 personas. Por ello, la investigación continúa para establecer la responsabilidad de quienes aún no han sido judicializados.

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¿Por qué delitos aceptaron cargos los hermanos?

Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo aceptaron cargos por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, delitos relacionados con la retención de Diana Ospina y el retiro de dinero de sus cuentas durante el paseo millonario. Según la información entregada por las autoridades, uno de los hermanos sería señalado como jefe de la estructura delincuencial conocida como “Los Noctámbulos” y tendría antecedentes por porte de armas y hurto calificado y agravado. La representación de víctimas señaló que otras ocho personas estarían vinculadas a la planeación y ejecución del hecho. Sobre uno de los presuntos implicados existe una orden de captura y una circular roja de Interpol, debido a que estaría fuera del país. De acuerdo con El Tiempo, el abogado Andrés Felipe Peláez, representante civil de Diana Ospina, pidió a la Fiscalía mantener las labores investigativas para identificar y judicializar a los demás integrantes de la estructura. “Desde la representación judicial de víctimas de la señora Diana Ospina, recibimos con optimismo la decisión del juzgado 9º penal del circuito especializado, que impartió legalidad a la aceptación de cargos de los señores Juan Pablo y Diego Armando Gómez”. Peláez agregó que la decisión constituye “el inicio de la justicia” para su representada y solicitó que al establecer la sanción se tengan en cuenta las consecuencias que el secuestro y el hurto tuvieron para Ospina y su familia. “Recibimos esta decisión con mucha mesura, y aprovechamos este espacio para hacer un llamado a la Fiscalía con el propósito de que realice todas las actividades investigativas, como lo ha venido haciendo, para desarticular esta banda criminal que operó en este caso y, probablemente, en muchos otros”, afirmó. El abogado también se refirió a la preocupación de los ciudadanos frente a este tipo de hechos y señaló: “Sin ningún lugar a dudas, debe enviarse un mensaje a la ciudadanía, y es que tiene que acabarse la zozobra de los ciudadanos que toman un taxi en la calle como transeúntes de cualquiera de las ciudades de nuestro país, y que cualquiera de estos hechos nefastos tiene las consecuencias jurídicas que impone la ley”, concluyó Peláez. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre las capturas y manifestó: “Un agradecimiento y felicitación a la Policía Metropolitana de Bogotá por el esfuerzo investigativo que llevó a estas capturas, es un avance muy importante y es una demostración de que tenemos un compromiso”.

¿Cuándo se conocerá la sentencia?

Aunque los hermanos aceptaron los cargos y tienen derecho a una reducción de pena por el allanamiento, la representación de víctimas espera que la condena esté entre 30 y 40 años de prisión. La pena definitiva será establecida por el juzgado de acuerdo con las reglas aplicables a los delitos aceptados y los beneficios correspondientes al allanamiento de cargos. La lectura de la sentencia quedó programada para el 23 de octubre, a las 2:00 de la tarde. Mientras tanto, las autoridades deberán continuar con las investigaciones para determinar quiénes fueron los demás participantes en el secuestro y hurto de Diana Ospina. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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