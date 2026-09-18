Directora (e) de la ARN de administración Petro asegura que ha renunciado tres veces y el Gobierno no le responde

Carolina Vergara, directora encargada de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), lleva varias semanas intentando formalizar su salida de la entidad, pero asegura que hasta ahora no ha recibido respuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La funcionaria expuso su situación durante una sesión de la Comisión Legal de Paz del Congreso, el pasado 15 de septiembre, donde aseguró que ha presentado y ratificado su renuncia en más de tres oportunidades.
“Me permito informar que, si bien hago parte de este gobierno, por una resolución de nombramiento y encargo, he presentado mi renuncia y he ratificado mi renuncia más de tres veces, pero no se responde”, afirmó Vergara.
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La información sobre las comunicaciones que la funcionaria ha enviado a la Casa de Nariño, publicada por Cambio, medio que conoció los documentos en los que Vergara deja constancia de sus solicitudes para abandonar el cargo.
La abogada llegó a la ARN en 2023 como secretaria general, durante el gobierno de Gustavo Petro. Tras la salida de Alejandra Miller, quien presentó su renuncia el pasado 5 de agosto, Vergara asumió la dirección de la entidad en calidad de encargada.