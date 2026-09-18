Directora (e) de la ARN de administración Petro asegura que ha renunciado tres veces y el Gobierno no le responde

Carolina Vergara, directora encargada de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), lleva varias semanas intentando formalizar su salida de la entidad, pero asegura que hasta ahora no ha recibido respuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella. La funcionaria expuso su situación durante una sesión de la Comisión Legal de Paz del Congreso, el pasado 15 de septiembre, donde aseguró que ha presentado y ratificado su renuncia en más de tres oportunidades. “Me permito informar que, si bien hago parte de este gobierno, por una resolución de nombramiento y encargo, he presentado mi renuncia y he ratificado mi renuncia más de tres veces, pero no se responde”, afirmó Vergara. Entérese: ¿Remezón en el DNI? Habrían pedido renuncia protocolaria a funcionarios recién nombrados La información sobre las comunicaciones que la funcionaria ha enviado a la Casa de Nariño, publicada por Cambio, medio que conoció los documentos en los que Vergara deja constancia de sus solicitudes para abandonar el cargo. La abogada llegó a la ARN en 2023 como secretaria general, durante el gobierno de Gustavo Petro. Tras la salida de Alejandra Miller, quien presentó su renuncia el pasado 5 de agosto, Vergara asumió la dirección de la entidad en calidad de encargada.

Tres intentos para dejar el cargo

Según los documentos conocidos por el medio ya citado, el primer intento formal de Vergara para dejar el cargo se produjo el 27 de agosto, cuando presentó una carta de renuncia irrevocable dirigida al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, y al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto. En ese documento manifestó que su decisión era “libre, espontánea, expresa e inequívoca” y pidió que su salida se hiciera efectiva el 15 de septiembre. Sin embargo, ante la falta de respuesta, el 8 de septiembre volvió a enviar una comunicación en la que solicitó que se adelantaran las actuaciones administrativas necesarias para formalizar su salida. El 15 de septiembre insistió nuevamente y dejó por escrito las dificultades que, según su versión, había tenido para comunicarse con los funcionarios responsables de resolver su situación.

Sin lineamientos para la ARN

El caso de Vergara ocurre mientras persisten interrogantes sobre el rumbo que tendrá la Agencia para la Reincorporación y Normalización durante el nuevo Gobierno. Durante su intervención ante el Congreso, la directora encargada aseguró que tampoco ha recibido instrucciones sobre las prioridades que tendrá la entidad. “Hoy yo también venía para recibir lineamientos del gobierno entrante. Y no hay. ¿Qué va a ocurrir con la institucionalidad para la paz? ¿Para dónde se va la ARN? Porque no hay nadie dando orientaciones sobre el proceso actual en la agencia”, afirmó.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Denuncia de “bloqueos”

A la situación de Vergara se suma la alerta por el bloqueo de recursos de la ARN. Según una circular conocida por Cambio, desde el 21 de agosto fueron bloqueados $15.266 millones que no contaban con certificado de disponibilidad presupuestal y otros $53.000 millones correspondientes a procesos contractuales en curso.

La funcionaria advirtió que esta situación ya afecta actividades administrativas y misionales de la entidad. Entre ellas están el servicio de seguridad y vigilancia, los desplazamientos y comisiones de funcionarios y contratistas, el pago de ARL y algunos procesos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Vergara también cuestionó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, donde permanecen integrantes de los Comandos de Frontera. Ante el Congreso, aseguró que “el cierre carece de todas las garantías a los derechos humanos de estas personas”. Lea también: Residentes de exclusivo conjunto en Bogotá no quieren a Petro como vecino: esto respondió el expresidente

Bloque de preguntas y respuestas: