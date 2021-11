En todo caso, el Gobierno espera que la obligatoriedad del documento ayude a mermar la cantidad de no vacunados (en especial entre los 18 y 35 años) y, por ende, disminuya la posibilidad de contagios.

Los comerciantes, por su parte, apoyan la medida, pero exponen inquietudes que serán claves para impedir que se conviertan en un nuevo freno para la economía. El gremio que agrupa a la industria del entretenimiento nocturno a nivel nacional, Asobares, afirmó que respalda la decisión para incentivar a quienes no se han vacunado, pero que es necesario aclarar quiénes verificarán la validez de cada documento, en caso de que empiecen a ser falsificados, y de qué forma se realizarán los controles de la Policía durante los locales.

En eso concuerda la epidemióloga e investigadora de la Universidad CES, Yessica Giraldo, quien asegura que la exigencia puede servir para hacer que ciertos espacios de mayor riesgo se vuelvan más seguros, pero advierte que hay que garantizar la “disponibilidad amplia y el acceso sin barreras a la vacunación para todos los que la quieran”, pues, de lo contrario, “se podría convertir en una medida de segregación y discrimanacion si la gente no logra hacerlo”.

1. ¿DÓNDE APLICARÁ LA RESTRICCIÓN?

El certificado será necesario para ingresar a la mayoría de lugares de interacción humana, pero sigue sin restringir la entrada a servicios esenciales como el transporte público y aéreo, escuelas y supermercados. Por ahora, los lugares que sí deberán empezar a aplicar la restricción son bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias. En lugares como iglesias y centros comerciales podrán desarrollarse las actividades normales sin restricciones, a menos de que se hagan eventos masivos específicos para los cuales sí pedirá el carné de vacunación. En cuanto a los entornos laborales, el decreto aún no autoriza a los empresarios para exigirle a los empleados el certificado de vacunación. En adelante, según anunció el Ministerio, se seguirá evaluando la situación epidemiológica para abarcar más edades y lugares de restricción.



2. ¿DESDE CUÁNDO Y A QUIÉNES LES APLICA?

Las restricciones de ingreso empezarán con los adultos mayores de 18 años a partir del 16 de noviembre, pues han sido el grupo etario con más tiempo para adelantar sus procesos de inmunización. Dos semanas después, el 30 de noviembre, será el turno para los niños y adolescentes mayores de 12 años, quienes también deberán portar el carné para los lugares que están restringidos. Pese a que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, insistió en que a estos últimos no les aplica la medida para ingresar a las instituciones educativas, sí enfatizó en que los eventos masivos que se realicen dentro de dichas sedes deberán aplicar la medida restrictiva.



3. ¿DE QUÉ FORMA SE IMPLEMENTA?

La exigencia del carné de vacunación deberá ser añadida por los sitios comerciales y los eventos masivos como parte del protocolo de bioseguridad, por lo que serán vigilados por las alcaldías municipales y los entes territoriales. De hecho, la norma expedida por el Ministerio de Salud advierte que, quienes no cumplan con la medida, podrán acarrear sanciones conformes a la ley. Así mismo, el decreto detalla que serán “los propietarios, administradores y organizadores de eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva” los que estarán a cargo de vigilar que dicha medida se cumpla. Por último, los ministerios de Salud y del Interior quedaron facultados para exigir el esquema de vacunación completo a partir de cualquier momento.



4. ¿CÓMO OBTENER EL CARNÉ?

Cuando se recibe la dosis anticovid, ya sea la única de Janssen o la primera de las farmacéuticas que requieren dos, el centro médico expide un carné físico que certifica que se comenzó con el proceso de inmunización. Este documento sirve para acceder a los eventos masivos. Además, a través del portal Mi Vacuna se obtiene la versión digital con el número de identificación, la cual se puede almacenar en cualquier dispositivo móvil. Este documento tiene un código QR que contiene información personal y las dosis que ha recibido la persona a quien se le expide. Este trámite también lo pueden realizar los colombianos que se vacunaron en el exterior, pero en algunos casos hay retrasos porque la información tiene demoras en su actualización; estos casos, dice el Ministerio de Salud, son excepcionales.