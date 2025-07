Interceptación telefónica reveló aparente plan para atentar contra Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá

La conversación ocurre entre un hombre apodado Mono y otra persona que estaría en Bucaramanga y que, hasta ahora, no ha sido identificada.

–Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar a el alcalde de Bogotá. Se me cayó en Bosa, tiene 13 años, entonces, para que me ayude a sacarlo. –se le escucha a alias Mono.

–Estoy al lado suyo, ojo con lo que está hablando.

–El chino se cayó, hizo la vuelta del concejal, pero los escoltas lo cogieron, ¿usted dónde está?

Hasta ahora todos los elementos de esa conversación son materia de investigación. No sé ha determinado a qué se referían cuando indican que “los escoltas lo cogieron” o que ya se “hizo la vuelta del concejal”. En otro apartado de la conversación, alias Mono le dice a su interlocutor que pida una mujer “que no sea sapa”.