Carlos Caicedo rompe con Petro: “Una cúpula del Pacto lo ha ido secuestrando”, ¿qué hay detrás?

Luego de que en el Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro arremetiera contra Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo respondió con duros señalamientos. Conozca los duros señalamientos contra Roy Barreras y Armando Benedetti.

    Además, Caicedo aseguró que el Presidente ha se ha rodeado de políticos que “no representan ninguna izquierda auténtica”. Foto: Colprensa/Cortesía.
El Colombiano
26 de noviembre de 2025
bookmark

En medio del último Consejo de Ministros televisado, el presidente Gustavo Petro mostró un distanciamiento que ya se venía dando con el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo. Sin embargo, la discusión no quedó solamente en esa intervención. Caicedo reafirmó este rompimiento asegurando que al “presidente lo han ido poco a poco secuestrando una cúpula de políticos del Pacto venidos de la derecha”.

Y es que Petro, en su intervención televisada este pasado martes, afirmó que no podía “estar con organizaciones que se dicen de izquierda y buscan dividir a la izquierda”, haciendo alusión directamente a Fuerza Ciudadana, el movimiento de Carlos Caicedo, que ganó este fin de semana en la gobernación del Magadalena con María Margarita Guerra.

Le puede interesar: Exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, irá a juicio por presunto sobrecosto y anomalías en contrato público

Ante esto, Carlos Caicedo, este miércoles desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, aseguró que “el presidente ha sido poco a poco secuestrado por una cúpula de políticos del Pacto (Histórico) que lo rodean, dentro de los cuales hay personas venidas de la derecha”.

También dijo que por culpa de “camaleones políticos como Armando Benedetti y Roy Barreras” que “no representan ninguna izquierda auténtica, que no tienen procesos sociales históricos, que más bien sus aliados políticos son clanes y mafias políticas regionales, Gustavo Petro se ha ido, cada vez más, alejando de una verdadera corriente de izquierda”.

Asimismo, en las declaraciones de Caicedo hoy en la Plaza de Bolívar, dijo que “el que sale con estas declaraciones en el que reconoce su abierta participación en política es el Presidente de la República”. También, planteó la conformación de un Frente Unido —diferente al Frente Amplio— que permita avanzar con la visión de izquierda, pero incorporando posturas alejadas de la política tradicional.

Este quiebre entre ambos ya se venía gestando, y ahora más tras el hecho de que Fuerza Ciudadana ganó la puja contra un sector del Pacto Histórico que decidió irse con Rafael Noya, en las pasadas elecciones atípicas del Magdalena.

Además: Nuevo proceso contra Carlos Caicedo: investigan supuestas fallas en manejo de regalías

“Petro les incumplió a las regiones, ha habido más retórica que resultados”: exgobernador Carlos Caicedo

Hace algunas semanas, EL COLOMBIANO en entrevista con Carlos Caicedo, le preguntó por este distanciamiento. Y el militante de Fuerza Ciudadana respondío que si bien desde su partido político se ha respaldado al gobierno del presidente Petro “no hacemos ni hemos hecho parte de su Gobierno”.

Y que ellos, desde Fuerza Ciudadana, le han apostado a “trabajar más de la mano de las organizaciones y sectores sociales y populares, más allá de hacer acuerdos con las mismas estructuras políticas que son responsables de la quiebra de lo público y del saqueo de los recursos comunes”.

Justamente en las regiones, dónde el Gobierno del presidente Petro ha hecho hincapié en querer trabajar, “sus ministros han estado ausentes y los programas de los ministerios también. Ha habido más retórica que resultados”, aseguró Caicedo en entrevista con este diario.

Por último, mencionó que hubo muchas propuestas enfocadas en las regiones, pero que al final los resultados son escasos. “Creo que el saldo es negativo en cuanto a las regiones, y particularmente en el departamento del Magdalena que conozco muy bien”, agregó.

Lea también: “Petro les incumplió a las regiones, ha habido más retórica que resultados”: exgobernador Carlos Caicedo

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es la cúpula que Carlos Caicedo acusa de secuestrar a Petro?
Caicedo señaló directamente a figuras como Armando Benedetti y Roy Barreras, a quienes describió como “camaleones políticos” con pasado en la derecha que no representan la izquierda auténtica, sino clanes políticos regionales.
¿Cuál fue el detonante del rompimiento entre Caicedo y Petro?
El quiebre se agudizó tras la victoria de Fuerza Ciudadana en las elecciones de la Gobernación del Magdalena, donde superó al sector del Pacto. Petro había criticado públicamente a las organizaciones que “dividen a la izquierda”.
¿Qué propone Carlos Caicedo ahora para la izquierda?
Caicedo propuso la conformación de un Frente Unido (diferente al Frente Amplio) que se enfoque en la visión de izquierda, pero que se mantenga alejado de la política tradicional y de los acuerdos con las estructuras políticas regionales.

Utilidad para la vida