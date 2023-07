Gobierno Petro convirtió a las entidades en fortines burocráticos para pagar favores

Liberales, los que más recibieron

Tras la ruptura de la coalición de Gobierno, que Petro confirmó en abril, en Palacio se habilitó un festín de burocracia al que invitaron individualmente a los congresistas que defenderían las reformas sociales, así esto implicara desobedecer las directrices de César Gaviria, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, jefes del partido Liberal, Conservador y La U.

En esa tarea la Casa de Nariño recurrió a dos ‘caballos de Troya’ claves: el exliberal Bedoya y el conservador Trujillo, quienes le movieron a Petro votos bajo la mesa para pasar la reforma a la salud y la laboral. La primera logró superar el primer debate, pero la segunda terminó hundida.

Bedoya recibió su porción de mermelada a través del exrepresentante liberal Luciano Grisales, quien fue nombrado esta semana como director de la Ugpp, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que verifica que las empresas paguen la seguridad social de los trabajadores del país.

Grisales es un administrador de empresas e ingeniero agroindustrial especializado en gestión pública que aterrizó en ese alto cargo después de que su jefe político, Bedoya, se la jugó por Petro en las presidenciales de 2022 y salvó la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara gracias al voto de la representante paisa y liberal María Eugenia Lopera.

Lo particular del caso es que pese a los cuestionamientos que pesan sobre Bedoya, el Gobierno lo ha defendido y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dejó claro que Petro está empeñado con él. “El grupo de Bedoya nos ayudó en campaña (...) Si el Presidente decide que alguna de las personas de ese grupo entre al Gobierno, no me parecería extraño”, dijo Velasco en la W a mediados de junio.