Envían a la cárcel a cuatro personas por abuso sexual y distribución de pornografía infantil

Cuatro personas fueron judicializadas y enviadas a centros de reclusión por su presunta participación en varios casos de producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil en Bolívar, Cundinamarca, Huila y Quindio.
Uno de los casos más graves fue detectado en Armenia a partir de información de la base internacional de Interpol sobre explotación sexual infantil. Ahí fue ubicada una mujer que habría registrado en video las agresiones sexuales cometidas contra su propia hija cuando la menor tenía aproximadamente un año. La mujer fue presentada ante un juez de control de garantías.
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