Capturaron a alias María José, presunta encargada de reclutar menores para las disidencias de las Farc en Guaviare

Un teléfono celular y una cuenta en diferentes redes sociales o plataformas digitales eran las herramientas con las que alias María José seducía y engañaba a adolescentes en el sur del país, con el objetivo de llevarlos al mundo criminal.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, materializó recientemente la captura mediante orden judicial de una presunta integrante del Frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc, señalada de ser el engranaje clave para la vinculación de menores a la guerra en Guaviare.
Le puede interesar: Las 7 denuncias más graves que hizo Eva Ferrer sobre Alcocer: desde presunto tráfico de drogas hasta una supuesta conspiración política