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Capturaron a alias María José, presunta encargada de reclutar menores para las disidencias de las Farc en Guaviare

Detrás de una pantalla de celular y con perfiles en redes sociales, alias María José tejió durante cuatro años una red de engaños para arrastrar a adolescentes de Guaviare a la guerra.

  • Con la captura de alias María José en un operativo de la Dijín y la Fiscalía, las autoridades asestaron un golpe decisivo a la estructura criminal que utilizaba plataformas virtuales para engañar a jóvenes en Calamar y San José del Guaviare. FOTO: Policía Nacional de Colombia
    Con la captura de alias María José en un operativo de la Dijín y la Fiscalía, las autoridades asestaron un golpe decisivo a la estructura criminal que utilizaba plataformas virtuales para engañar a jóvenes en Calamar y San José del Guaviare. FOTO: Policía Nacional de Colombia
  • Momento en que alias María José fue capturada por las autoridades. FOTO: Policía Nacional de Colombia
    Momento en que alias María José fue capturada por las autoridades. FOTO: Policía Nacional de Colombia
  • El reclutamiento armado en el sur de Colombia encontró un nuevo frente en el entorno digital con alias María José. FOTO: Policía Nacional de Colombia
    El reclutamiento armado en el sur de Colombia encontró un nuevo frente en el entorno digital con alias María José. FOTO: Policía Nacional de Colombia
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un teléfono celular y una cuenta en diferentes redes sociales o plataformas digitales eran las herramientas con las que alias María José seducía y engañaba a adolescentes en el sur del país, con el objetivo de llevarlos al mundo criminal.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, materializó recientemente la captura mediante orden judicial de una presunta integrante del Frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc, señalada de ser el engranaje clave para la vinculación de menores a la guerra en Guaviare.

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El expediente judicial reveló que la procesada focalizó sus operaciones criminales en los municipios de San José del Guaviare y Calamar. Mediante perfiles virtuales, “María José” contactaba a jóvenes de la zona urbana y rural para atraerlos a las filas del grupo armado.

Entre los casos documentados por los investigadores destaca el reclutamiento ilícito de un menor en diciembre de 2025, quien posteriormente perdió la vida durante enfrentamientos violentos sostenidos entre estructuras criminales rivales en la región.

Momento en que alias María José fue capturada por las autoridades. FOTO: Policía Nacional de Colombia
Momento en que alias María José fue capturada por las autoridades. FOTO: Policía Nacional de Colombia

Cuatro años en el entramado criminal

De acuerdo con las investigaciones ejecutadas por parte de las autoridades competentes, la detenida completó cuatro años integrada a las redes de apoyo a estructuras residuales.

Su rol trascendía el contacto digital e incluía la coordinación logística de actos terroristas, la custodia de material bélico, el traslado de sustancias explosivas y la administración de dinero ilícito para financiar las acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.

El reclutamiento armado en el sur de Colombia encontró un nuevo frente en el entorno digital con alias María José. FOTO: Policía Nacional de Colombia
El reclutamiento armado en el sur de Colombia encontró un nuevo frente en el entorno digital con alias María José. FOTO: Policía Nacional de Colombia

Las autoridades la vinculan de manera directa con el atentado ejecutado el 4 de julio de 2025 en Calamar, donde la detonación de una motobomba dejó un saldo de tres civiles y cuatro militares heridos.

Asimismo, el material probatorio recopilado la asocia con la instalación de pancartas alusivas a la organización en el parque central y el puente Balín de Calamar el 9 de noviembre del mismo año, así como con la adecuación de una lancha equipada con tres rampas de lanzamiento para atacar el Batallón de Infantería de Selva y la ubicación de cilindros cargados con TNT frente a sedes del Ejército Nacional.

Imputación de cargos y balance oficial

Tras consumarse su detención, un juez de control de garantías legalizó el procedimiento. Acto seguido, la Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación por los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado en concurso con terrorismo.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, destacó la trascendencia del operativo operacional. “La captura de alias María José representa un avance significativo en el esclarecimiento de estos hechos de violencia”, aseguró el oficial, señalando que el resultado judicial otorga tranquilidad a los habitantes golpeados por el accionar delictivo.

Finalmente, la Policía Nacional instó a la comunidad a denunciar cualquier maniobra sospechosa de captación digital de menores.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo contactaba alias María José a los menores para reclutarlos en Guaviare?
Alias María José empleaba perfiles e interacciones en redes sociales y plataformas digitales para abordar, engatusar y persuadir a adolescentes en las zonas urbanas y rurales de San José del Guaviare y Calamar, ocultando los riesgos reales del grupo armado disidente.
¿Qué delitos formalizó la Fiscalía General de la Nación contra alias María José?
La Fiscalía le imputó formalmente los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado en concurso con el delito de terrorismo, cargos que fueron respaldados tras la legalización de su captura ante un juez de control de garantías.
¿A qué estructura o frente de las disidencias de las Farc pertenecía la capturada?
Según la investigación criminal de la Dijín, la procesada operaba como integrante de las redes de apoyo del Frente Armando Ríos, una de las estructuras residuales de las disidencias de las Farc con presencia en el departamento del Guaviare.
¿Con qué atentados terroristas específicos en Calamar se relaciona a la procesada?
Se le vincula directamente con la explosión de una motobomba el 4 de julio de 2025 que dejó tres civiles y cuatro militares heridos, la adecuación de una lancha con tres rampas de lanzamiento contra el Batallón de Infantería de Selva y la instalación de cilindros bomba con TNT en sedes del Ejército.

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