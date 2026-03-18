Policía de Colombia y México capturaron a alias Lobo Menor, uno de los asesinos más peligrosos del mundo

Ángel Esteban Aguilar Morales es conocido con el alias de Lobo Menor. Pero también es conocido por, según autoridades, ser uno de los asesinos más peligrosos del mundo. Su reputación lo convirtió en uno de los más buscados en Ecuador luego de ser señalado de ser el presunto autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio, quien fue candidato a la Presidencia de aquel país en 2023.

Según una comunicación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Morales fue capturado con ayuda de la Policía de Colombia y la Policía de México.

“Con ayuda de la Policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador. Como resultado de la operación “JERICÓ” realizada en las últimas horas, se dio con la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales alias LOBO MENOR en el sector de Polanco en la Ciudad de México”, aseguró.