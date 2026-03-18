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Policía de Colombia y México capturaron a alias Lobo Menor, uno de los asesinos más peligrosos del mundo

Su nombre real es Ángel Esteban Aguilar Morales, y es señalado de ser el autor intelectual del magnicidio del político ecuatoriano Fernando Villavicencio.

  • El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que las estructuras policiales de su país y de México detuvieron a Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor. FOTO: GUSTAVO PETRO
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que las estructuras policiales de su país y de México detuvieron a Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor. FOTO: GUSTAVO PETRO
El Colombiano
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hace 2 horas
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Ángel Esteban Aguilar Morales es conocido con el alias de Lobo Menor. Pero también es conocido por, según autoridades, ser uno de los asesinos más peligrosos del mundo. Su reputación lo convirtió en uno de los más buscados en Ecuador luego de ser señalado de ser el presunto autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio, quien fue candidato a la Presidencia de aquel país en 2023.

Según una comunicación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Morales fue capturado con ayuda de la Policía de Colombia y la Policía de México.

“Con ayuda de la Policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador. Como resultado de la operación “JERICÓ” realizada en las últimas horas, se dio con la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales alias LOBO MENOR en el sector de Polanco en la Ciudad de México”, aseguró.

Aguilar Morales tenía beneficio de prelibertad. Su apodo tendría que ver con la banda delincuencial a la que pertenece: Los Lobos, un grupo que es señalado por delitos como narcotráfico, sicariato, minería ilegal y crimen transnacional. El criminal también tenía circular roja de Interpol, y fue señalado por el presidente Petro por tener vínculos con disidencias de Iván Mordisco.

”Está operación se realizó con el apoyo de las autoridades de México en articulación con inteligencia de nuestra Policía Nacional, alias Lobo Menor luego de la operación que dio su retención en el sector de Polanco en Ciudad de México, con la rápida acción y en cuestión de horas ya está en Colombia donde se dio la captura”, añadió Petro.

Según reportes de las autoridades, el criminal estaría huyendo de las autoridades utilizando una cédula falsa en la que se presentaba como colombiano.

En las próximas horas se daría la extradición del criminal hacia Ecuador. “Este resultado constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México en la lucha frontal contra las redes multicrimen”, finalizó el presidente.

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