Capturaron en Cartagena al hijo de ‘Papá Pitufo’ por apuñalar a su esposa, que está gravemente herida: esto se sabe

El presunto agresor fue llevado bajo custodia policial a la URI de Canapote posterior a su ingreso a un centro médico. La mujer está gravemente herida.

  • Capturaron al hijo de ‘Papá Pitufo’ en Cartagena por apuñalar a su esposa. FOTO: Cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

El hijo de Diego Marín Buitrago, el temido zar del contrabando conocido como Papá Pitufo, fue arrestado en la madrugada de este miércoles por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en la sede la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de Cartagena, tras presuntamente apuñalar a su esposa en medio de una discusión.

Versiones entregadas a El Universal señalan que Juan Diego Marín Franco se habría lesionado tras dejar gravemente herida a su compañera sentimental en un alojamiento de renta corta en el sector de los Moros.

Lea también: Defensa de ‘Papá Pitufo’ acudirá a la Corte Europea de Derechos Humanos para frenar su extradición a Colombia

Ambos fueron trasladados al Hospital Serena del Mar, y posteriormente detuvieron al hombre para presentarlo este jueves ante un juez con funciones de Control de Garantías por los delitos de lesiones personales y tentativa de homicidio y feminicidio.

La captura de Juan Diego Marín ya fue legalizada y el próximo martes 30 de septiembre se realizará la audiencia para determinar si se le otorgará la medida de aseguramiento, con base en el material probatorio que presentará la Fiscalía para sustentar la acusación. La tipificación de los delitos podría cambiar conforme avance la condición clínica de la víctima, identificada como María Andrea Arango, quien fue sometida a cirugía y se encuentra bajo observación médica.

Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’

Este hecho de violencia intrafamiliar se produce en medio del caso de ‘Papá Pitufo’, quien en junio de 2025 fue liberado por un Tribunal Superior de Portugal mediante un habeas corpus, al considerar que se excedió el tiempo máximo de detención preventiva en su proceso de extradición.

La Fiscalía General solicitó recientemente a La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la activación de una circular roja en su contra para ubicarlo en cualquiera de los 196 países miembros de esta entidad.

A Marín Buitrago se le señala como líder de una red criminal dedicada al contrabando, concierto para delinquir y lavado de activos. También es sospechoso de haber aportado alrededor de 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 a través de intermediarios, lo que ha generado controversias en el órgano político del Gobierno nacional.

Siga leyendo: Recurso de la defensa frena acusación contra ‘Papá Pitufo’

Temas recomendados

Mujeres
Contrabando
Violencia
Feminicidios
Familia
Violencia intrafamiliar
captura
Hospitales
Arresto
Capturados
Cartagena
Alias Papá Pitufo
Utilidad para la vida