Cayeron los autores del robo de $8.700 millones en Riohacha: durante meses hacían seguimiento a carros de valores

Hace unos meses el robo a un vehículo de valores el 9 de abril de 2025 en el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, que transportaba una grande suma de dinero, se hizo conocido por la forma de actuar de los asaltantes. Hoy, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue desarticulado el grupo de delincuencia común organizado “Los Lobos”, dedicado al hurto de entidades financieras y empresas transportadoras de valores en el Caribe colombiano, presuntos responsables de este caso.

La acción de las autoridades, permitió la captura por orden judicial de cuatro de sus presuntos integrantes hace días; sin embargo, estaban en espera de la audiencia, para hacer efectiva la información. Las capturas se dieron en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Santander.

Según las investigaciones, la organización sería responsable de varios hurtos de alto impacto al sector financiero, entre ellos el asalto anteriormente mencionado ocurrido el 9 de abril de 2025 en la capital del departamento de La Guajira.

En ese hecho, hombres armados irrumpieron en las instalaciones y, bajo intimidación con fusiles, hurtaron doce tulas con $8.778 millones. Tras el robo, los delincuentes incendiaron una camioneta en el sector de La Cachaca II, junto con parte del dinero sustraído.