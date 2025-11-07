x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cayeron los autores del robo de $8.700 millones en Riohacha: durante meses hacían seguimiento a carros de valores

Con armas de largo alcance, este grupo delincuencial ejecutaba asaltos a empresas de valores en el Caribe colombiano. Además, se encontró un altar pagano en un garaje en medio de las capturas.

  • Cayeron los autores del robo de $8.700 millones en Riohacha: durante meses hacían seguimiento a carros de valores
  • Serían los autores del robo de $8.700 millones en Riohacha. Foto: Dirección de Investigación Criminal e Interpol.
    Serían los autores del robo de $8.700 millones en Riohacha. Foto: Dirección de Investigación Criminal e Interpol.
Laura Juliana López.
Laura Juliana López.
07 de noviembre de 2025
bookmark

Hace unos meses el robo a un vehículo de valores el 9 de abril de 2025 en el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, que transportaba una grande suma de dinero, se hizo conocido por la forma de actuar de los asaltantes. Hoy, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue desarticulado el grupo de delincuencia común organizado “Los Lobos”, dedicado al hurto de entidades financieras y empresas transportadoras de valores en el Caribe colombiano, presuntos responsables de este caso.

La acción de las autoridades, permitió la captura por orden judicial de cuatro de sus presuntos integrantes hace días; sin embargo, estaban en espera de la audiencia, para hacer efectiva la información. Las capturas se dieron en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Santander.

En contexto: Así fue el millonario robo que terminó con ciudadanos abalanzados sobre billetes en Riohacha

Según las investigaciones, la organización sería responsable de varios hurtos de alto impacto al sector financiero, entre ellos el asalto anteriormente mencionado ocurrido el 9 de abril de 2025 en la capital del departamento de La Guajira.

En ese hecho, hombres armados irrumpieron en las instalaciones y, bajo intimidación con fusiles, hurtaron doce tulas con $8.778 millones. Tras el robo, los delincuentes incendiaron una camioneta en el sector de La Cachaca II, junto con parte del dinero sustraído.

Serían los autores del robo de $8.700 millones en Riohacha. Foto: Dirección de Investigación Criminal e Interpol.
Serían los autores del robo de $8.700 millones en Riohacha. Foto: Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

Las labores de inteligencia también permitieron establecer que alias “El Compadre”, uno de los cabecillas, planeaba un nuevo ataque contra un vehículo transportador de valores en jurisdicción de San Francisco y La Vega, Cundinamarca. Gracias al seguimiento de las autoridades, la acción fue anticipada y neutralizada.

“Se realizaron diligencias de allanamiento y registro en las ciudades de Valledupar, Riohacha y en el departamento de Cundinamarca, lo cual permitió la captura y puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quienes legalizaron las diligencias y están pendientes las medidas de aseguramiento”, precisó la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe oficial, “Los Lobos” contaban con una estructura jerarquizada: algunos miembros se encargaban de hacer inteligencia y seguimiento a los vehículos de valores, mientras otros manejaban la adquisición y manipulación de armas de largo y corto alcance, además de la logística necesaria para ejecutar los asaltos.

Durante la investigación se documentaron delitos conexos como compra ilegal de armamento, falsificación de documentos y alteración de guarismos de identificación de vehículos. La organización, además, disponía de una amplia capacidad financiera y logística que le permitía expandirse por la región Caribe.

Los capturados fueron identificados como Jeiner Álvarez Calderón, alias Campanella; Luis Lemus Ospino, alias El Compadre o “El Viejo”; Carlos Villazón Durán y Fredy Polo Martínez, alias DJ. Todos eran requeridos por orden del Juzgado Promiscuo Municipal de Uribia (La Guajira).

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, y hurto calificado y agravado.

Con esta operación, las autoridades señalaron que se golpea de manera contundente la capacidad criminal de esta estructura, reduciendo el riesgo de nuevos ataques contra el sistema financiero y las empresas transportadoras de valores.

Lea también: Ladrones de bancos encomendaban sus golpes a la Santa Muerte: 4 capturas y altar pagano al descubierto

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo fue el robo de los $8.700 millones en Riohacha?
El asalto ocurrió el 9 de abril de 2025 en el Aeropuerto Almirante Padilla. Los delincuentes intimidaron con fusiles a los guardias de un carro de valores, se llevaron 12 tulas con dinero y luego incendiaron un vehículo con parte del botín.
¿Quiénes fueron capturados por el robo en Riohacha?
Cuatro presuntos integrantes del grupo Los Lobos, detenidos en varios departamentos del Caribe y el oriente del país.
¿Qué delitos enfrentarán los detenidos?
Serán procesados por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Temas recomendados

Bandas delincuenciales
Fiscalía General de la Nación
Bandas Criminales
Robo
Delitos
Vehículos
Valores
Desmantelamiento
Capturados
capturas
Riohacha
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida