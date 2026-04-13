Identifican a capturados por balacera frente a la Registraduría en Bogotá; uno tenía brazalete del Inpec

Un violento intercambio de disparos sacudió el sector del Centro Administrativo Nacional (CAN), en el occidente de Bogotá, específicamente frente a las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la mañana de este lunes, 13 de abril. El hecho comenzó cuando dos hombres en motocicleta interceptaron a una mujer para despojarla de sus pertenencias. Al parecer, los delincuentes buscaban quitarle el celular a la mujer. Lea también: Video | Así fue la balacera que dejó a tres militares heridos en Bogotá La reacción inmediata de la Policía Dipro, con el apoyo de unidades del Ejército y esquemas de seguridad del sector, desencadenó una persecución y un fuego cruzado. En medio de la balacera, uno de los presuntos delincuentes resultó herido en una pierna y fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial, mientras que el otro fue conducido directamente para su judicialización. Respecto a la identidad de los capturados, según pudo conocer El Tiempo, los dos sujetos tenían antecedentes judiciales. Además, uno de los dos contaba con brazalete del Inpec.

Keymet Andrey Piravagüen Murillo, de 25 años, es quien contaba con el dispositivo en su tobillo. De acuerdo con el medio mencionado, el joven cumplía una condena de seis años de prisión domiciliaria por hurto calificado y agravado, y registra al menos tres condenas previas por delitos similares. Fue quien resultó herido en la escena por uniformados de la Policía.

Andrés Stiven Moreno Velásquez, de 27 años, era quien acompañaba a Piravagüen Murillo. Este sujeto tiene registros judiciales por hurto calificado que datan de 2016, aunque en 2018 fue absuelto de dichos cargos.

De acuerdo con las autoridades, estos sujetos eran señalados por comerciantes y residentes del sector como responsables de una racha de atracos en las últimas semanas.

Al parecer, dentro de su modus operandi solían cambiar el color de sus motocicletas después de cometer los delitos para evadir los controles de las autoridades.

En el operativo se logró recuperar el celular de la víctima e incautar las dos motocicletas utilizadas en el intento de robo. La Fiscalía hizo un llamado a otras posibles víctimas para que interpongan las denuncias correspondientes y así evitar que los capturados queden en libertad.

¿Qué está pasando en Bogotá con quienes tienen brazalete del Inpec?

Respecto a uno de los capturados por el tiroteo frente a la Registraduría, el alcalde Carlos Fernando Galán mostró su preocupación debido a que el joven tenía brazalete del Inpec en su tobillo. El mandatario cuestionó a la autoridad penitenciaria y carcelaria y recordó otros casos de orden público donde los implicados también contaban con este tipo de dispositivos. “Llegó el momento que el Ministerio de Justicia nos diga su capacidad para poder controlar a las personas que están detenidas en sus casas o que están en detención domiciliaria con brazalete, porque evidentemente tenemos a muchas de esas personas delincuentes nuevamente en las calles, en medio de supuestamente estar pagando su condena, cometiendo nuevos delitos”, detalló el alcalde distrital.