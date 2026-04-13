Identifican a capturados por balacera frente a la Registraduría en Bogotá; uno tenía brazalete del Inpec

Un violento intercambio de disparos sacudió el sector del Centro Administrativo Nacional (CAN), en el occidente de Bogotá, específicamente frente a las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la mañana de este lunes, 13 de abril.
El hecho comenzó cuando dos hombres en motocicleta interceptaron a una mujer para despojarla de sus pertenencias. Al parecer, los delincuentes buscaban quitarle el celular a la mujer.
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La reacción inmediata de la Policía Dipro, con el apoyo de unidades del Ejército y esquemas de seguridad del sector, desencadenó una persecución y un fuego cruzado.
En medio de la balacera, uno de los presuntos delincuentes resultó herido en una pierna y fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial, mientras que el otro fue conducido directamente para su judicialización.
Respecto a la identidad de los capturados, según pudo conocer El Tiempo, los dos sujetos tenían antecedentes judiciales. Además, uno de los dos contaba con brazalete del Inpec.