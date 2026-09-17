Se conocen detalles del caso de la menor hallada en un alcantarillado en Bogotá: el presunto responsable fue capturado

Capturaron al presunto responsable del asesinato de una niña de 9 años en el sur de Bogotá. La menor fue encontrada sin vida este martes 15 de septiembre en un túnel de alcantarillado de la localidad de Ciudad Bolívar.
Desde esa fecha, los familiares de la niña desaparecida llegaron a los juzgados de Paloquemao para hablar con los investigadores.
“Uniformados adscritos al CAI San Francisco acudieron al llamado de las autoridades. El cuerpo de una menor de edad fue hallado dentro de un conducto hídrico. De inmediato se está trabajando de manera articulada con la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación para establecer las causas de muerte”, aseguró en su momento el teniente coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar.
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