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Hijo de Diomedes Díaz fue capturado en operativo contra red de “gota a gota”

La detención de Luis Mariano Díaz se produjo en cumplimiento de una orden judicial que también cobijó a otras cinco personas que, según las autoridades, estarían vinculadas a una estructura de préstamos ilegales.

  • Capturaron a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz. FOTO: Tomada de Instagra @luismarianod
    Capturaron a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz. FOTO: Tomada de Instagra @luismarianod
  • Hijo de Diomedes Díaz fue capturado en operativo contra red de “gota a gota”
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las autoridades capturaron por orden judicial en la mañana de este miércoles 24 de junio a Luis Mariano Díaz, hijo de Betsy Liliana González y del fallecido cantautor vallenato Diomedes Díaz.

Al igual que Luis Mariano, otras cinco personas también fueron detenidas en Barranquilla en un caso relacionado con presuntos préstamos ilegales, conocidos coloquialmente como “gota a gota”, que operarían en el municipio de Soledad, Atlántico.

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El hijo del legendario cantante habría hecho parte de esta banda delincuencial durante varios meses y también es señalado por los presuntos delitos de extorsión y secuestro, según reveló El Tiempo.

Tanto los integrantes de la banda delincuencial como Luis Mariano Díaz permanecen en las instalaciones del Gaula de Barranquilla, ubicadas al norte de la ciudad.

Hijo de Diomedes Díaz fue capturado en operativo contra red de “gota a gota”

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La captura de Luis Mariano causó sorpresa entre los habitantes del sector donde, según las autoridades, se realizaban estas actividades ilícitas. Los residentes aseguraron a medios locales que desconocían cualquier presunta relación del hijo de Diomedes Díaz con estos hechos.

Por el momento las autoridades no han revelado más detalles sobre este operativo, que incluye al familiar del intérprete de La suerte está echada, quien tuvo al menos 21 hijos reconocidos, entre ellos Luis Ángel Díaz Acosta, Miguel Ángel Díaz Rincón y el fallecido cantante Martín Elías Díaz.

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