Hijo de Diomedes Díaz fue capturado en operativo contra red de “gota a gota”

Las autoridades capturaron por orden judicial en la mañana de este miércoles 24 de junio a Luis Mariano Díaz, hijo de Betsy Liliana González y del fallecido cantautor vallenato Diomedes Díaz.

Al igual que Luis Mariano, otras cinco personas también fueron detenidas en Barranquilla en un caso relacionado con presuntos préstamos ilegales, conocidos coloquialmente como “gota a gota”, que operarían en el municipio de Soledad, Atlántico.

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El hijo del legendario cantante habría hecho parte de esta banda delincuencial durante varios meses y también es señalado por los presuntos delitos de extorsión y secuestro, según reveló El Tiempo.

Tanto los integrantes de la banda delincuencial como Luis Mariano Díaz permanecen en las instalaciones del Gaula de Barranquilla, ubicadas al norte de la ciudad.