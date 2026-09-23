Solo el 46% de la capacidad militar está disponible para operaciones en Colombia: algunas alertas

Menos de la mitad de la capacidad militar de Colombia (46 %) está disponible para operaciones. Esto en un contexto en el que han aumentado los ataques contra la Fuerza Pública (62 %), las acciones contra infraestructura y bienes civiles (59 %) y los ataques con drones por parte de grupos armados (132 %). Al mismo tiempo, entre 2024 y 2025, los principales grupos armados ampliaron su influencia de 562 a 627 municipios.
Así lo detalla la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un informe que presentó junto a la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la embajada de Suiza en Colombia.
El documento expone que el país enfrenta un rezago acumulado que supera los $100 billones, según una estimación reportada por el Ministerio de Defensa durante la transición de gobierno.
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