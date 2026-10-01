Cantante de música popular fue hallado sin vida a orillas de un río en Meta

Luego de ser reportado como desaparecido, el cuerpo del cantante de música popular, Jeisson Cruz, fue localizado sin vida a orillas del río Guatiquía en el departamento del Meta con una herida de arma de fuego en la cabeza.

La alerta sobre el paradero del artista fue interpuesta por sus familiares tras perder contacto con él desde las 6:00 p. m. del sábado, 26 de septiembre. Ante la notificación, las autoridades de la Policía del departamento del Meta desplegaron labores de búsqueda que culminaron con la ubicación del cadáver a la orilla del río.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el cuerpo presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza, por lo que el caso se investiga bajo la hipótesis de un homicidio.

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Las unidades de investigación judicial asumieron el caso para reconstruir los momentos previos al crimen. Entre los principales objetivos de las pesquisas está el determinar el lugar exacto del ataque, pues se evalúa si el homicidio ocurrió a orillas del río Guatiquía o si el cuerpo fue trasladado hasta esa zona.

Asimismo, se busca identificar la ruta recorrida por el artista y entrevistar a las personas que tuvieron contacto con él en sus últimas horas. También se adelanta la revisión de cámaras de seguridad del sector y el rastreo de sus comunicaciones móviles para dar con la identidad de los responsables.