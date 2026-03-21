Así se reparten y dividen los votos de los partidos políticos sin candidato para primera vuelta

De puertas para afuera son vistos con recelo y desdén. Hay quienes –con un dejo de menosprecio–, los llaman “la política tradicional”, “los clanes y caciques regionales”, “las maquinarias” o “el establecimiento”. Ante el pueblo son cuestionados con altavoz y no falta quien de frente les hace el feo. Sin embargo, de dientes para dentro otra es la realidad. Hay coqueteos, guiños e intentos de persuasión. Les gusten o no son determinantes. Los partidos políticos convencionales –esos de estructura regional, con bases electorales definidas y engranajes políticos aceitados–, son decisivos para el triunfo y la gobernabilidad de cualquier aspirante que contemple llegar a la Casa de Nariño. De allí que, concluidas las legislativas y con la mirada puesta en la primera vuelta, desde ya se intensifican las movidas, reacomodos y maniobras en búsqueda de apoyos. Sus resultados el pasado 8 de marzo no son estrictamente endosables. No obstante, de por medio estarían en juego más de 8,8 millones de votos de aquellos partidos que, sin candidato propio a las presidenciales, lograron resultados destacados en las elecciones parlamentarias. Lea también: ¿Quién gana en segunda vuelta? Solo Paloma Valencia tendría empate técnico con Iván Cepeda, según nueva encuesta Se trata de los liberales (2,2 millones), los conservadores (1,8 millones), La U (1,5 millones), Cambio Radical (1,2 millones), el Verde y otros sectores (1,9 millones). Sin duda, un caudal fundamental para cualquier candidato. Por ello, a través de aliados y emisarios –guardando sigilo y hermetismo–, cada cual comienza a mover sus fichas pensando en el 31 de mayo. Pese al extenso abanico de aspirantes, los eventuales apoyos hoy están repartidos en tres nombres: Paloma Valencia, el abogado Abelardo de la Espriella y, por supuesto, el puntero en las encuestas, el senador petrista Iván Cepeda.

Las movidas internas de los partidos para conseguir apoyos

Partido Liberal: el más apetecido y sin decisión unificada

Uno de los partidos más apetecidos es justamente el Liberal, que se consolidó como la tercera fuerza más importante en los pasados comicios después del Pacto Histórico y el Centro Democrático. Además de sumar 13 escaños, cuenta con una robusta red de mandatarios, aliados y estructuras regionales que lo hacen decisivo. Según fuentes consultadas por este diario al interior de la bancada, por ahora el tema de a quién apoyar sigue biche y cada cual, desde su orilla, mueve apoyos para uno u otro lado, pero sin una postura unánime como colectividad. Ese es el caso del senador Mauricio Gómez Amín, uno de los fervientes escuderos de De la Espriella. De hecho, uno de los senadores que consultó EL COLOMBIANO para la elaboración de este artículo contó no solo que Simón Gaviria –hijo del director del Partido, el expresidente César Gaviria–, es quien está al frente de las negociaciones, sino que estaba casi todo listo para oficializar el apoyo a De la Espriella, hasta que se conocieron los demoledores resultados de Paloma Valencia en la “Gran Consulta” (se hizo a 3,2 millones de apoyos), lo que obligó a barajar las cartas. “A muchos se les dañó la cosa con los resultados de esa consulta. Están viendo cómo se acomodan, pero la mayoría están enfocados con Paloma. La gente no le caminó a Simón con Abelardo. Cepeda menos, nunca saluda en una plenaria. En cambio Paloma es amiga, no es radical y se pueden hacer puentes”, contó un senador. Con todo, no se puede pasar por alto que entre las huestes liberales hay dos figuras que pueden inclinar la balanza a favor de Iván Cepeda: la senadora electa María Eugenia Lopera –del grupo político de Julián Bedoya y aliada incondicional de Petro– y Camilo Torres –heredero del clan de Euclides Torres–. Ante la dispersión de fuerzas, la salida más viable para algunos es que cada quien quede en libertad para apoyar al candidato de su preferencia. “Por ahora se están esperando las encuestas, pero ya la gente se está moviendo a los lados (...) El oficialismo terminará dando libertades, no tienen los números para imponer una mayoría”, advierte otro congresista liberal. Lea también: Estos son los apoyos clave que han sumado Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda para la primera vuelta

Partido de La U: mayoría con Paloma Valencia, pero sin unanimidad

Esa situación no dista de lo que pasa en el Partido de La U, donde –aunque también se impone una mayoría a favor de Valencia–, no hay unanimidad e incluso, hay quienes piden apoyar al candidato petrista. “Por ahora con Abelardo solo está (el senador Alfredo Deluque). Con Paloma sí está la mayoría, como Norma Hurtado, Juan Carlos Garcés o Juan Felipe Lemos. Y con Cepeda, en solitario, solo está Antonio José Correa”, explicó un senador.

Partido Verde: múltiples apoyos y fragmentación

El camino, una vez más, parece ser dejar a la militancia en libertad, una alternativa que no deja de ganar adeptos en colectividades como el Verde: allí hay desde apoyos a Paloma Valencia, a De La Espriella, Sergio Fajardo e incluso, Claudia López. “La puja entre petristas y antipetristas allá adentro sigue y no se va a zanjar”, sostuvo una congresista.

Partido Conservador y Cambio Radical: apoyos en disputa

Donde no todo parece tan cocinado es en el Partido Conservador. Si bien al final se quedaron sin candidato propio y los apoyos parecen decantados entre De la Espriella y Valencia, hay un sector que pediría libertad para apoyar al candidato del gobierno Petro. En esa cruzada estarían congresistas como Daniel Restrepo, Miguel Ángel Barreto o Liliana Benavides. Finalmente, en Cambio Radical las fuerzas están divididas entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, con figuras como Carolina Arbeláez, Óscar Campo, Lina Garrido y Carlos Fernando Motoa. La última palabra podrían tenerla Germán Vargas Lleras y la casa Char.

¿Cuándo se definirán los apoyos?

Si bien el tema sigue en discusión en cada una de las toldas, aún restan encuentros privados y –por supuesto– negociaciones burocráticas. Lo cierto es que la concreción de respaldos solo podría saldarse hasta después de Semana Santa. “Aquí recibimos a todos los colombianos, con o sin partido, que quieran sumar”, dijo esta semana Paloma Valencia, mientras que De la Espriella quiso desmarcarse –por ahora– de cualquier respaldo.