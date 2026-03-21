Así se reparten y dividen los votos de los partidos políticos sin candidato para primera vuelta

De puertas para afuera son vistos con recelo y desdén. Hay quienes –con un dejo de menosprecio–, los llaman “la política tradicional”, “los clanes y caciques regionales”, “las maquinarias” o “el establecimiento”. Ante el pueblo son cuestionados con altavoz y no falta quien de frente les hace el feo. Sin embargo, de dientes para dentro otra es la realidad. Hay coqueteos, guiños e intentos de persuasión. Les gusten o no son determinantes.
Los partidos políticos convencionales –esos de estructura regional, con bases electorales definidas y engranajes políticos aceitados–, son decisivos para el triunfo y la gobernabilidad de cualquier aspirante que contemple llegar a la Casa de Nariño. De allí que, concluidas las legislativas y con la mirada puesta en la primera vuelta, desde ya se intensifican las movidas, reacomodos y maniobras en búsqueda de apoyos.
Sus resultados el pasado 8 de marzo no son estrictamente endosables. No obstante, de por medio estarían en juego más de 8,8 millones de votos de aquellos partidos que, sin candidato propio a las presidenciales, lograron resultados destacados en las elecciones parlamentarias.
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Se trata de los liberales (2,2 millones), los conservadores (1,8 millones), La U (1,5 millones), Cambio Radical (1,2 millones), el Verde y otros sectores (1,9 millones). Sin duda, un caudal fundamental para cualquier candidato.
Por ello, a través de aliados y emisarios –guardando sigilo y hermetismo–, cada cual comienza a mover sus fichas pensando en el 31 de mayo. Pese al extenso abanico de aspirantes, los eventuales apoyos hoy están repartidos en tres nombres: Paloma Valencia, el abogado Abelardo de la Espriella y, por supuesto, el puntero en las encuestas, el senador petrista Iván Cepeda.