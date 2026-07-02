Siguen los nombramientos exprés en Cancillería: ahora en el consulado de Ecuador, a 36 días del fin del gobierno Petro

A poco más de un mes de terminar el gobierno de Gustavo Petro, siguen los nombramientos en diferentes entidades. En este caso, en la Cancillería. Se designó, en provisionalidad, a la actual secretaria general de esa entidad, Elvira Sanabria, como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador. Es un consulado fronterizo.
El nombramiento se hizo mediante el Decreto 0645 del 26 de junio de 2026, pero fue conocido este 2 de julio. Fue firmado por el presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio, y nombra a la funcionaria en un cargo de carrera diplomática, en provisionalidad.
Para nombrar a alguien en un cargo así, se debe certificar que no existen funcionarios de carrera disponibles para ocuparlo. Esto habría sido verificado por la Dirección de Talento Humano.
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