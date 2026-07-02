Siguen los nombramientos exprés en Cancillería: ahora en el consulado de Ecuador, a 36 días del fin del gobierno Petro

A poco más de un mes de terminar el gobierno de Gustavo Petro, siguen los nombramientos en diferentes entidades. En este caso, en la Cancillería. Se designó, en provisionalidad, a la actual secretaria general de esa entidad, Elvira Sanabria, como primera secretaria de Relaciones Exteriores en el consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador. Es un consulado fronterizo. El nombramiento se hizo mediante el Decreto 0645 del 26 de junio de 2026, pero fue conocido este 2 de julio. Fue firmado por el presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio, y nombra a la funcionaria en un cargo de carrera diplomática, en provisionalidad. Para nombrar a alguien en un cargo así, se debe certificar que no existen funcionarios de carrera disponibles para ocuparlo. Esto habría sido verificado por la Dirección de Talento Humano. Le puede interesar: José Manuel Restrepo califica de “berrinche antidemocrático” el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil

Polémica entre gobiernos

El nombramiento se realizó pese a la petición del vicepresidente electo del gobierno de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, de no nombrar gente a pocos días de finalizar el gobierno, menos en la Cancillería. Restrepo fue designado por De la Espriella como líder del denominado “empalme anticorrupción”. Antes de iniciar formalmente esta tarea, hizo una petición al Ministerio de Relaciones Exteriores para suspender los nombramientos en provisionalidad en las carreras diplomáticas y consular. “El equipo de Empalme ha tomado conocimiento, a través de información de carácter público, objeto de cobertura periodística, de que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaría tramitando, en estos momentos, la designación de varios funcionarios actualmente vinculados a cargos directivos de confianza en esa Cartera, en cargos de la Carrera Diplomática y Consular en embajadas y consulados colombianos en el exterior”, señaló Restrepo el 27 de junio, un día después del nombramiento de Sanabria.

“Los últimos días del gobierno saliente no pueden ser una carrera contra reloj para repartirse cargos”, agregó en el mensaje con el que publicó la carta. Sin embargo el presidente Gustavo Petro le respondió que “su gobierno se acaba el 6 de agosto a las 12 de la noche”. En otras palabras, que hasta esa fecha manda él y haría caso omiso a cualquier solicitud.

Primer encuentro del empalme

Los señalamientos en Cancillería llegan el mismo día del primer encuentro oficial entre delegados del gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, se programó para este 2 de julio para dar inicio al proceso de empalme. La expectativa por la reunión fue precedida por un ambiente de desconfianza mutua, fuertes declaraciones cruzadas y nuevas condiciones planteadas por el gobierno entrante para avanzar en la transición. El encuentro se realizará en la Casa de Nariño y fue convocado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien además fue designado por Petro como coordinador del proceso de empalme y actualmente ejerce como presidente encargado mientras el mandatario se encuentra en Roma.