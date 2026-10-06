Detectaron camión con 400 kilos de explosivos que iba rumbo a Cali para posible atentado

Un camión que llevaba una peligrosa carga de explosivos fue interceptado por el Ejército en el departamento del Cauca, cuando al parecer se movilizaba hacia la ciudad de Cali para participar en un atentado terrorista.

El reporte del caso fue conocido en la tarde de este martes, cuando el vehículo fue detenido en un puesto de control de la Brigada 29, instalado sobre la vía Panamericana, a la altura del barrio Centro, en el municipio de Santander de Quilichao.

Según la institución castrense, un perro entrenado detectó que dentro del camión había una caja con más de 400 kilos de explosivos.

“De acuerdo con la información preliminar, este material sería empleado para ejecutar acciones terroristas que podrían poner en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública. Personal especializado adelanta los procedimientos correspondientes, mientras nuestros soldados mantienen el control y las operaciones en el sector”, acotó el Ejército.

Por este hecho fue detenido el conductor, quien no supo explicar por qué llevaba esa carga.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre este caso en la red social X, detallando que el automotor había salido de Mondomo, un corregimiento de Santander de Quilichao, y que su destino era Cali.