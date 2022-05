Luego de denunciar un posible plan para asesinarlo, el candidato Gustavo Petro señaló al empresario César Augusto Giraldo, conocido como “Calzones” como uno de los responsables de una supuesta acción violenta en su contra. El empresario pereirano respondió.

“Nunca atentaría contra nadie y no tengo antecedentes judiciales. Yo tengo un restaurante y me pueden encontrar allí. Me la paso trabajando, construyendo empresa, dando trabajo a muchas personas que dependen de esas empresas”, fue la defensa de Giraldo en entrevista con la Revista Semana.

La aparición de este empresario pereirano en medios se dio luego de que Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, dijera que Giraldo había amasado su fortuna producto del narcotráfico y el negocio del gota a gota. Añadió que justamente los armados de ese negocio financiero ilegal eran los que querían matarlo.

“No ando escoltado, ni siquiera conductor tengo”, indicó “Calzones” y añadió, que desde que Petro mencionó su nombre en un evento de campaña, está siendo víctima de amenazas.

“Esas amenazas que me están llegando, ya uno se preocupa. Hay información malintencionada que le llega a él (Gustavo Petro), pero yo he hecho las cosas bien, trabajando”, indicó Giraldo.