Caicedo rechazó participar en consulta del Pacto Amplio y le tiró puya a Petro: “el balance es decepcionante”

Tras reunir 2,6 millones de firmas, el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo anunció que irá solo directamente a la primera vuelta presidencial de 2026, tras rechazar la invitación a participar en la consulta del Pacto Amplio y marcar distancia del Gobierno Petro, del que calificó su balance como “decepcionante”.

El anuncio del exgobernador se produce semanas después de que, junto a Luis Carlos Reyes y Jaime Araujo, manifestara su intención de participar en una consulta presidencial independiente, con la que buscaban marcar distancia de la izquierda liderada por el presidente Gustavo Petro.

“Inicialmente se contempló la posibilidad de participar en una consulta junto a Luis Carlos Reyes y Jaime Araujo, pero esta no avanzó por falta de avales y de condiciones políticas reales para su realización”, escribió en un comunicado Caicedo el día de hoy.

Puede leer: Fractura en la izquierda: Carlos Caicedo y Luis Carlos Reyes se unen y anuncian su propia consulta para 2026

Además, señaló que, seis días atrás, recibió una invitación del senador Iván Cepeda para participar en una consulta impulsada por sectores afines al petrismo, pero afirmó que, aunque agradece el gesto, decidió no sumarse a esa iniciativa.

“Hace 6 días recibí una invitación del senador Iván Cepeda para participar en una consulta promovida por sectores del petrismo. Agradezco el gesto y la invitación, pero he decidido no participar”, se lee en el comunicado.