Buscan a Valeria Afanador, niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida en Cajicá

Las autoridades de Cundinamarca mantienen activo un operativo de búsqueda para localizar a Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down que fue reportada como desaparecida en la mañana de este martes 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca.

Según el Gimnasio Campestre Los Laureles, institución donde estudiaba la menor, las cámaras de seguridad registraron que hacia las 10:30 a. m. Valeria se dirigió a una zona de arbustos cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío y no se evidenció su regreso por el mismo punto.

De inmediato se activó el protocolo interno de búsqueda, que incluyó un barrido del área por brigadistas, el traslado de todos los estudiantes a un punto seguro y el aviso a las autoridades competentes.