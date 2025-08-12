x

Buscan a Valeria Afanador, niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida en Cajicá

Autoridades y comunidad adelantan una intensa búsqueda para dar con el paradero de Valeria Afanador Cárdenas, de 10 años y con síndrome de Down, vista por última vez este martes 12 de agosto cerca del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá (Cundinamarca).

  • La menor desapareció este martes en las hora de la mañana. Imagen: Alcaldía del Cajicá.
Andrea Lara
Andrea Lara
12 de agosto de 2025
bookmark

Las autoridades de Cundinamarca mantienen activo un operativo de búsqueda para localizar a Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down que fue reportada como desaparecida en la mañana de este martes 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca.

Según el Gimnasio Campestre Los Laureles, institución donde estudiaba la menor, las cámaras de seguridad registraron que hacia las 10:30 a. m. Valeria se dirigió a una zona de arbustos cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío y no se evidenció su regreso por el mismo punto.

De inmediato se activó el protocolo interno de búsqueda, que incluyó un barrido del área por brigadistas, el traslado de todos los estudiantes a un punto seguro y el aviso a las autoridades competentes.

Ella es Valeria Afanador Cárdenas, la niña que desapareció esta mañana en Cajíca. Imagen: cortesía, Gimnasio Campestre Los Laureles.
En el operativo participan más de 180 personas, entre ellas miembros de la Policía, el Gaula, Bomberos, Ejército, Cruz Roja, funcionarios de la Alcaldía de Cajicá y el cuerpo directivo y docente del colegio. Se han desplegado recorridos por tierra y agua, con apoyo de botes, drones y perros entrenados, así como la verificación de cámaras de seguridad externas.

La rectora de la institución, Sonia Ochoa, señaló que el colegio ha entregado todo el material audiovisual disponible y mantiene comunicación permanente con las autoridades y la familia de la menor. “Nuestra prioridad sigue siendo Valeria. Por ella, seguimos trabajando minuto a minuto”, afirmó.

InfogrÃ¡fico
Buscan a Valeria Afanador, niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida en Cajicá

El centro educativo pidió a la comunidad no acercarse a la zona para evitar congestión vehicular y permitir el trabajo de los equipos de búsqueda, además de abstenerse de difundir rumores o información no verificada que pueda entorpecer las labores.

Valeria vestía el uniforme de sudadera del colegio: buzo azul claro con escudo del GCL y pantalón azul oscuro. Cualquier información sobre su paradero puede reportarse a los números oficiales de la institución (3117017489) o al 123 de la Policía Nacional.

