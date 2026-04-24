Quieren revocar a Carlos Fernando Galán en Bogotá: comité entregó firmas a la Registraduría

En la mañana de este viernes 24 de abril, el proceso para intentar revocar al alcalde Carlos Fernando Galán entró en su etapa definitiva con la entrega formal de las firmas recolectadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Le puede interesar: Video | Galán ordena sanciones contra funcionarias de la Alcaldía grabadas colándose en TransMilenio El reloj de la administración distrital comenzó a marcar un tiempo distinto, por lo que ya, tras cinco meses de labores en diversas localidades, un grupo de ciudadanos formalizó a las 10:30 a. m. la petición que busca activar una consulta popular sobre la continuidad del mandatario.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. FOTO: Alcaldía de Bogotá

Inseguridad y fallas en servicios públicos

La iniciativa surgió como respuesta a un descontento generalizado por la gestión actual. Los promotores centran sus críticas en el deterioro de la convivencia ciudadana, señalando que “la inseguridad desbordó la capacidad de respuesta de la alcaldía y de la Secretaría de Seguridad”. Según la denuncia liderada por el concejal Jairo Avellaneda, la capital enfrenta ciclos recurrentes de secuestros, extorsiones y hurtos, entre otros problemas, afectando tanto a residentes locales como al sector comercial. A este panorama se sumó la crisis en el manejo de los residuos sólidos. El concejal Avellaneda remarcó que “el manejo de basuras es ineficiente y ya se evidencian problemas sanitarios con roedores en varios sectores de la capital”. Los datos de Bogotá Cómo Vamos respaldaron parte de esta percepción, indicando que el 62% de los ciudadanos manifiesta sentirse inseguro en la ciudad.

Caos vial y crisis educativa

El urbanismo y la movilidad son otros pilares de la revocatoria. Las críticas apuntaron a la demolición de estructuras clave, como el puente de Venecia y dos puentes en Puente Aranda, realizadas —según los impulsores— sin una estrategia vial clara. Esto, según la denuncia, ha profundizado “los embotellamientos en Kennedy y Bosa”, impactando el acceso a centros de trabajo y escuelas. En el ámbito educativo, advirtieron sobre los riesgos de deserción escolar y obstáculos para mantener la matrícula en el sistema público. Otros sectores del Concejo y del gremio docente de la capital del país sostuvieron que es necesaria una “inflexión urgente en la política social” para evitar el abandono de las aulas por parte de los jóvenes.

Un proceso marcado por obstáculos: el futuro en manos de la Registraduría

De acuerdo con el comunicado, la recolección de apoyos no estuvo exenta de dificultades técnicas y administrativas con miras al objetivo. Los organizadores denunciaron bloqueos en el sistema financiero y amenazas directas. “Ninguna entidad financiera quiso abrir la cuenta exigida para el comité y además recibimos mensajes intimidantes y situaciones que ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”, precisó Avellaneda.

El cabildante enfatizó que el movimiento no cuenta con respaldo partidista, definiéndolo como “el resultado del trabajo ciudadano en las calles”. Con las firmas en manos de la autoridad electoral, el siguiente paso será la validación técnica de los apoyos. De cumplirse los requisitos legales y alcanzarse el número necesario de rúbricas, se convocará a una elección atípica.