Alerta en Bucaramanga: comerciantes reciben amenazas extorsivas con coronas fúnebres

Luego del ataque con una granada a un local de motocicletas en el casco antiguo de Floridablanca, relacionado con una extorsión contra su propietario, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, alertó sobre nuevos casos en los que comerciantes de la ciudad han recibido coronas fúnebres y arreglos florales acompañados de mensajes intimidantes en los que les exigen sumas de dinero.

El mandatario señaló que estos hechos se han presentado en zonas del centro de Bucaramanga- Cabecera del Llano- y que detrás de ellos estarían presuntos delincuentes provenientes del Magdalena Medio e incluso algunos extranjeros.

“Estos grupos, que venían delinquiendo no solo en el Magdalena Medio sino que también han llegado a Bucaramanga, intentan generar pánico enviando arreglos florales y mensajes intimidantes a comerciantes, exigiendo desde $1 millón hasta $5 millones”, manifestó el alcalde.

En uno de los mensajes enviados por los extorsionistas a través de WhatsApp a un comerciante informal, se advierten represalias en caso de no realizar el pago.

“Estimados vendedores, les recordamos que tienen hasta las 5:00 p.m. para cancelar el aporte de seguridad de la zona Centro o, de lo contrario, nos veremos en la tarea de ejecutar represalias contra sus mercancías. Están advertidos”, se lee.