Manager de B-King, desaparecido en México, confirmó que el artista no estuvo en Sonora, como aseguró Petro

El cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido como B King, y su amigo, Jorge Herrera, quien es dj Regio Clown, completarán, este martes, una semana desaparecidos en México. Lo último que se supo del ellos fue que estaban entrenando en un gimnasio en la colonia de Polanco, en Ciudad de México y que, después de eso, almorzarían con un par de conocidos. Desde entonces no se sabe nada de su paradero y las teorías sobre su desaparición han aumentado luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera ayuda a las autoridades mexicanas para hallarlos.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum (...) y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera. Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU. que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente. Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, fue el mensaje que compartió el mandatario en sus redes sociales.

Sin embargo, el manager del cantante, Juan Camilo Gallego, aunque desmintió las afirmaciones del presidente, se unió al llamado a las autoridades del país norteamericano y a la diplomacia colombiana en ese país para hallar a su representado. En diálogo con Blu Radio, Gallego aseguró que era la primera vez que B King viajaba para hacer una presentación en México que esta no fue en Sonora, como lo asegura Petro. “Nunca fuimos a Sonora, jamás hemos ido a Sonora. El concierto fue acá en Ciudad de México, en un club que se llama Woman”, aclaró el manager. “Agradecemos el apoyo del presidente, pero esa información no es cierta. Nosotros nunca salimos de Ciudad de México”, agregó.

La presentación en Woman fue organizada por Regio Clown, quien según Gallego, lleva unos años radicado en México. El show se llevó a cabo el 14 de septiembre y en él, B King cantó cuatro canciones en medio de la presentación del dj. El artista se quedó unos días más en la ciudad y el martes 16, el día de su desaparición, tenía un par de citas programadas, una de ellas en compañía de su manager, con quien se encontraría para comer. Sobre esa cita fue el último mensaje que intercambiaron: “Voy a almorzar con unas personas, te recojo a las 7:30 para la siguiente cita”, le escribió B King a Gallego a las 4:36 de la tarde. Desde ese momento no volvió a responder. “Ellos me hablaron de dos personas, pero por seguridad no puedo dar sus nombres”, dijo el manager sobre las personas con las que su representado se encontraría.

La última ubicación de B King

De acuerdo con el manager, la última ubicación reportada por el teléfono de B King es un punto cercano a Polanco, unos 45 minutos después de haber salido en el gimnasio donde estaba entrenando con Regio Clown. "Lo único que sabemos es que ellos se desaparecen después de que salen del gimnasio. No sabemos si alcanzaron a llegar al restaurante", agregó Gallego en diálogo con la emisora. Así mismo, contó que el último mensaje que B King le envió a sus contactos fue a una amiga identificada como Carolina, que vive en Miami (Estados Unidos). A ella, dijo Gallego, el artista le escribió que tenía algo para contarle.

Las acciones de las autoridades mexicanas en la desaparición de los colombianos