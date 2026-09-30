Fuerza pública podrá irrumpir en protestas sin diálogo previo cuando haya hechos violentos: claves del proyecto del Gobierno

El Gobierno Nacional preparó un proyecto de decreto que modifica el Decreto 003 de 2021, conocido como el Estatuto de la protesta, para definir cómo deben actuar las autoridades cuando una manifestación presenta actos de violencia desde el inicio y en qué casos se entiende agotado el diálogo.
El borrador, que todavía no tiene fecha establecida, también obliga a las autoridades a habilitar corredores para ambulancias y personas vulnerables.
La clave está en el nuevo artículo 2A. Si desde el inicio se identifican armas de fuego, explosivos, retención de personas, agresiones a terceros, periodistas o misiones médicas, o destrucción de infraestructura, el deber de privilegiar el diálogo se entenderá cumplido con el despliegue de gestores de convivencia y equipos de diálogo. Pero eso no frena la actuación contra quienes ejecuten los actos violentos, que podrá ser simultánea.