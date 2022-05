Hay tres sujetos de reparación colectiva, que incluyen a la Comunidad Afro de Bellavista, cuyo Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) se encuentra en fase de implementación; la Comunidad Indígena Emberá Dóbida de Bojayá, con un avance del 39,5 %, y la Comunidad Afro del municipio de Bojayá.

Sin embargo, esta reparación según el Comisionado Leyner Palacios ha sido insuficiente: “Realmente tenemos una gran preocupación porque la reparación para nosotros no fue adecuada y nos quedaron en Bojayá 169 personas lesionadas de esa masacre que al día de hoy no han sido atendidas, es decir que alrededor de 15 personas lesionadas físicas no han sido atendidas y se han muerto después de esa masacre”, dijo el Comisionado.

Bajo esta misma línea el Comisionado dijo que a Bojayá le hace falta mucho en atención a las víctimas. “Bojayá logró identificar tres sujetos de reparación, los cuales no avanzan en su medida de implementación“, explicó Palacios.

Aún no hay justicia completa

Varios de los responsables de la masacre de Bojayá han sido condenados y otros han reconocido su responsabilidad, pero la justicia completa para las víctimas aún no llega.

En septiembre de 2021, seis ex integrantes del Frente 34 del Bloque José María Córdoba de la guerrilla de las Farc reconocieron ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) su participación en la masacre.