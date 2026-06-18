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Bogotá decretó alerta amarilla en su red hospitalaria antes de elecciones, ¿cómo funcionará?

Desde el viernes en la tarde y hasta el lunes, Bogotá entra en modo de emergencia preventiva en sus servicios para la salud.

  • La decisión se toma tan solo días antes de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Foto: Colprensa.
    La decisión se toma tan solo días antes de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá puso en máxima alerta a toda la red hospitalaria de la ciudad de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo. La medida, denominada Alerta Amarilla, cobija tanto a instituciones públicas como privadas y estará vigente desde las 6:00 p. m. del viernes 19 hasta las 6:00 p. m. del lunes 22 de junio.

El objetivo es garantizar que los servicios esenciales de salud no se interrumpan durante la jornada electoral y que el sistema esté en capacidad de responder con rapidez ante cualquier urgencia o emergencia, en dado caso de suceder, en la capital del país.

Para ello, las instituciones de salud deberán reforzar su planta de personal, asegurar el abastecimiento de insumos y medicamentos y mantener operativos los canales de referencia y traslado de pacientes.

José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres de la entidad, fue claro en el llamado a los directivos del sector: “Es fundamental agilizar la recepción de pacientes en las urgencias, optimizar los tiempos de las ambulancias y mantener canales de comunicación directos y en tiempo real con el Crue (Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres). Toda la capacidad hospitalaria de Bogotá está coordinada y lista para responder con oportunidad y eficiencia si la situación lo requiere”.

En cuanto al despliegue operativo, el Distrito ubicará tres ambulancias en puntos de alta concentración de personas. Una de ellas siendo en la Plaza de Bolívar, otra en Corferias y una más en Unicentro. Justamente zonas donde el flujo de electores es alto.

A estas se suman cinco unidades adicionales de la Cruz Roja y un equipo de respuesta a emergencias disponible las 24 horas.

Un delegado de la Secretaría estará presente en el Comité Operativo de Emergencias en el C4, con acompañamiento directo desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Para cualquier urgencia, la ciudadanía puede llamar a la Línea 137, habilitada sin interrupción los siete días de la semana.

¿Cuándo inicia la ley seca en Bogotá?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, salió a responder las dudas que generó la medida de ley seca en la ciudad, luego que desde el Gobierno nacional cambiara lo estipulado, y defendió su legalidad.

La restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, que comenzará a la medianoche del viernes 20 de junio hasta el lunes 22 al mediodía, se tomó siguiendo las recomendaciones del Consejo de Seguridad Local y el análisis técnico sobre las condiciones de orden público previas a la jornada electoral del domingo.

“Estamos facultados por la ley para ampliar el horario de la ley seca cuando así lo recomiende el Consejo de Seguridad. Eso ocurrió en Bogotá y por eso la medida empieza a regir desde la medianoche del próximo viernes”, explicó el mandatario local.

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