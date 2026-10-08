Desnuda, golpeada y con hipotermia: así encontraron a Blanco Pardo en un potrero en San Bernardo, Nariño

“Terminaré de recoger tres nidos de huevos para enviártelos en la chiva”. Ese fue uno de los últimos planes que Blanca Emery Pardo Rosero le contó a su hija Jenny durante una llamada telefónica.
Como tantas otras veces, la conversación giró alrededor de las labores del campo y de los pequeños detalles con los que la mujer, de 72 años, mantenía el contacto con sus hijos.
Ninguna de las dos imaginaba que aquella charla cotidiana terminaría convertida en el último recuerdo de una rutina que estaba a punto de romperse.
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Blanca vivía en la vereda Plazuelas, en zona rural de San Bernardo, Nariño, donde había pasado gran parte de su vida. Madre de seis hijos, era una mujer campesina acostumbrada a trabajar la tierra, recoger leña, recolectar huevos y elaborar quesos para vender.
Incluso después de sufrir varias caídas que afectaron uno de sus brazos, procuraba mantenerse activa y continuar con las labores que habían sostenido a su familia durante años.
El 29 de agosto, sin embargo, algo ocurrió mientras se encontraba en uno de los terrenos cercanos a su vivienda. Horas después, sus familiares la encontraron en condiciones críticas. Tenía múltiples lesiones, estaba desorientada y había permanecido expuesta al frío durante varias horas.
Según el relato de sus allegados, los médicos que la atendieron les informaron que había sido víctima de una agresión sexual. Blanca fue trasladada primero al centro asistencial de San Bernardo y después remitida al Hospital San Pedro, en Pasto.
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Pese a los esfuerzos del personal médico, su estado se deterioró y murió el domingo 30 de agosto, a las 8:30 de la noche. Desde entonces, sus seis hijos intentan reconstruir lo sucedido y establecer quién fue el responsable de la violencia que antecedió a su muerte.
El caso ha despertado conmoción en todo el país. Desde Bogotá, incluso, la concejal Quena Ribadeneira, a través de su cuenta en X, dijo que Blanca Pardo, de 72 años, no solo fue agredida sexualmente sino que “la asesinaron”.
“Casi un mes después, su familia sigue esperando respuestas: no hay avances claros en la investigación ni responsables identificados. Exigimos verdad y justicia para Doña Blanca, para su familia y para todas las mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres”, afirmó Ribadeneira, quien hace parte del Pacto Histórico.
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La incertidumbre persiste: hasta las últimas declaraciones conocidas de la familia, no había un sospechoso identificado ni una explicación concluyente sobre lo que pasó en aquel potrero.
Entre enero y julio de 2026, Medicina Legal realizó 92 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual a adultos mayores en Colombia.
Esta cifra representa un incremento del 31,43% en comparación con los 70 exámenes practicados en el mismo periodo de 2025.
Dentro del panorama general de lesiones no fatales atendidas en la tercera edad —que ascendió a 7.467 casos—, las valoraciones por violencia sexual constituyeron el 1,23% del total.
El análisis por sexo evidencia una severa desproporción que afecta de manera predominante a las mujeres, quienes sumaron 81 valoraciones (88,04% del total) entre enero y julio de 2026, frente a las 66 registradas el año anterior.
Por su parte, los hombres representaron el 11,96% restante con 11 exámenes, reflejando un aumento respecto a los 4 casos reportados en el mismo lapso de 2025.
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En relación con el ciclo vital y la edad de las víctimas, las agresiones se concentran de forma mayoritaria en la etapa de anciano joven (60 a 74 años), la cual acumuló 72 dictámenes, equivalentes al 78,26% de los casos a nivel nacional.
El desglose por quinquenios sitúa la mayor frecuencia en el rango de 65 a 69 años con 30 exámenes, seguido por el grupo de 60 a 64 años con 27 casos y el de 70 a 74 años con 15 valoraciones.
Asimismo, según Medicina Legal, en la etapa de anciano (75 a 89 años) se practicaron 19 evaluaciones (6 en personas de 75 a 79 años y 13 en el rango de 80 a 89 años), mientras que en la franja de anciano longevo (90 años y más) se registró 1 caso.