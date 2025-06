Para el ministro, esta denuncia es un acto “perverso” que no debería hacerse porque el presidente Petro “siempre ha respetado la oposición y no ha hablado nada contra el senador Miguel Uribe”.

“No hay un colombiano que me pueda mostrar un trino en que el presidente haya atacado a Miguel Uribe después del atentado. No hay ningún trino”, señaló.