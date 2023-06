“Esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación”: Benedetti se despacha contra Sarabia

En un extenso hilo de Twitter, Benedetti dice que no es cierto que él hubiera ayudado a destapar el escándalo en la Revista Semana, sino que fue al revés.

“Es Laura Sarabia la que está manipulando la información y esa CORTINA DE HUMO no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación”, aseveró Benedetti.

Ese mismo día, el pasado 22 de mayo, Bendetti publicó un sugestivo mensaje a través de su cuenta de Twitter: “hay quienes se inflan como un globo... por un apellido, un cargo o una cuenta en el banco y se olvidan de que vivimos en un mundo lleno de alfileres”.

Pese a que no mencionó ningún nombre, las fechas y referencias parecen indicar que el globo era Sarabia y el alfiler era él, o la exniñera.

De hecho, Coronell también reveló un chat entre el embajador y la jefa de gabinete en el que Benedetti parece “chantajearla” para que no saliera la entrevista en Revista Semana.

“Acabo de hablar con vicky después de lo que me dijiste sobre la Mari...Tenías razón. Es posible que se pueda evita esa circunstancias ...Ojalá entiendas el sentido de este mensaje! (sic)”, le envió él.

Sobre esto último, Benedetti dijo que “en el chat, lo único cierto es que me refería a las circunstancias de ese momento en las que Marelbys se acerca a periodistas y lo que yo trato de hacer es ayudar a Laura Sarabia frente a su defensa por lo que se iba a publicar. JAMÁS pedí a Vicky que no publicara nada”.

Es más, Bendetti fue más allá y cuestionó por qué la jefa de gabinete sabía que Semana tenía esa entrevista y que se iba a publicar.

“Es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”, remató el embajador.

Para concluir, Bendetti reconocer que sí sabía de los hechos antes de que se publicaran en la prensa. #Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi “pecado” es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo.