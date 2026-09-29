Continúa la batalla judicial por el hipopótamo que amenaza la ruta escolar de 23 niños en Puerto Nare

Desde que un hipopótamo apareció en el río Nare, en Puerto Nare, Antioquia, 23 niños que utilizan este afluente para llegar a la escuela miran con atención el agua durante el trayecto. El temor de sus familias llevó a la comunidad a acudir a la justicia y un juez ordenó a las autoridades ambientales adoptar medidas para reducir el riesgo. El fallo, emitido a principios de septiembre, dio un plazo de 60 días a Corantioquia para actuar.
Puerto Nare está conectado con el río Magdalena a través del río que lleva el nombre del municipio. En esta zona del Magdalena Medio, la vida cotidiana depende del agua, por ahí los habitantes llegan a servicios médicos, trasladan a sus familiares, pescan y llevan a los niños a la escuela.
En contexto: Impugnan tutela que ordenó proteger a niños ante hipopótamos en Puerto Nare para ampliar protección a pescadores y habitantes