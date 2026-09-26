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Van 330 capturas por extorsión y más de $3.000 millones en pagos frustrados en Barranquilla

La Policía mencionó a ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y ‘Nueva Generación El Freseo’ entre las estructuras relacionadas con las rentas criminales. De las 330 capturas, 323 quedaron detenidas en una cárcel mientras avanzan sus procesos judiciales.

  • Extorsión en Barranquilla: 330 capturados y $3.000 millones evitados. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla
    Extorsión en Barranquilla: 330 capturados y $3.000 millones evitados. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla
El Colombiano
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hace 3 horas
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La extorsión es uno de los delitos priorizados por las autoridades en Barranquilla y los municipios cercanos. En lo que va de 2026, los operativos del Gaula han dejado 330 capturas por extorsión y delitos conexos, según el balance entregado por la Policía Nacional.

De los judicializados, 323 fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, mientras que las investigaciones permitieron identificar cobros que buscaban alimentar las rentas de organizaciones criminales.

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El mayor Julián Cañas, comandante del Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que las investigaciones combinan inteligencia, seguimiento y acciones operativas para ubicar a los responsables: “Estas acciones operativas permitieron evitar el pago de más de 3.000 millones de pesos que pretendían llegar a rentas criminales de esos grupos delincuenciales. Esta ofensiva, sustentada en inteligencia, investigación criminal, planeación y acciones focalizadas, busca afectar directamente a esos grupos, protegiendo al sector comercio y comunidad en general de Barranquilla y su área metropolitana”, dijo el oficial.

Entre las estructuras mencionadas por la Policía están ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y ‘Nueva Generación El Freseo’. El despliegue comprende Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia, con intervenciones definidas a partir de la información recopilada por las unidades policiales.

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Dos capturados por extorsión en Soledad, Atlántico, durante operativo del Gaula

Uno de los procedimientos más recientes se realizó el viernes 25 de septiembre, en Villa Sol, Soledad, donde agentes del Gaula capturaron a dos presuntos integrantes de Los Costeños cuando recibían dinero de varios comerciantes. En el operativo fueron incautados dos teléfonos celulares, una motocicleta y dinero en efectivo que estaría relacionado con los cobros.

En otro procedimiento del mismo día, unidades del Gaula capturaron en flagrancia en el barrio San Luis a dos presuntos integrantes de ‘Los Pepes’, quienes, según la Policía Metropolitana de Barranquilla, intentaban escapar con dinero que habría sido obtenido mediante una extorsión. La información fue publicada por la institución en su cuenta oficial de X.

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Acompañamiento a comerciantes y prevención, otra estrategia contra la extorsión en Barranquilla

Además de las investigaciones judiciales, la Policía aseguró que mantiene actividades de prevención con comerciantes y residentes para reducir los riesgos y facilitar la denuncia. El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que también se dispuso de cápsulas operativas para intervenir puntos previamente identificados.

“En lo que va corrido del año hemos logrado la captura de más de 330 personas por extorsión. Además, hemos desarrollado un sinnúmero de actividades de prevención enfocadas en evitar este tipo de hechos. Gracias a estas acciones hemos disminuido las denuncias y los casos de extorsión. Contamos, además, con un dispositivo operacional a través de cápsulas focalizadas y estratégicamente planeadas para combatir estas estructuras criminales y capturar a sus integrantes y cabecillas”.

Sastoque Segura agregó que la Policía mantendrá las acciones contra quienes amenacen a comerciantes y ciudadanos: “No se bajará la guardia frente a quienes pretendan intimidar o afectar a comerciantes y ciudadanos”, concluyó.

Las autoridades pidieron reportar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del Gaula o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, canales que manejan la información bajo reserva.

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Bloque de preguntas y respuestas:

La Policía Nacional reportó 330 capturas por extorsión y delitos conexos en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana en lo corrido de 2026.
¿Cuánto dinero se evitó pagar por extorsiones en Barranquilla?
Las operaciones permitieron evitar el pago de más de $3.000 millones que pretendían llegar a estructuras criminales mediante cobros extorsivos.
¿Qué grupos estarían relacionados con las extorsiones en Barranquilla?
La Policía mencionó a ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y ‘Nueva Generación El Freseo’ entre las estructuras relacionadas con las rentas criminales que buscan afectar mediante los operativos.
La Policía Nacional reportó 330 capturas por extorsión y delitos conexos en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana en lo corrido de 2026.
¿Cuánto dinero se evitó pagar por extorsiones en Barranquilla?
Las operaciones permitieron evitar el pago de más de $3.000 millones que pretendían llegar a estructuras criminales mediante cobros extorsivos.
¿Qué grupos estarían relacionados con las extorsiones en Barranquilla?
La Policía mencionó a ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y ‘Nueva Generación El Freseo’ entre las estructuras relacionadas con las rentas criminales que buscan afectar mediante los operativos.

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