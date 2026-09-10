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Más de 300 réplicas y un enjambre de 1.200 sismos; este es el balance del Servicio Geológico a un mes del terremoto

El Servicio Geológico Colombiano emitió un balance sobre desplazamientos y la actividad sísmica tras la tragedia desatada por el temblor de 7,4 del 10 de agosto.

  • El Servicio Geológico Colombiano ha hecho presencia en el territorio y ha analizado imágenes satelitales para entender lo ocurrido el 10 de agosto y así tomar decisiones en la gestión del riesgo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El Servicio Geológico Colombiano ha hecho presencia en el territorio y ha analizado imágenes satelitales para entender lo ocurrido el 10 de agosto y así tomar decisiones en la gestión del riesgo. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Colprensa
hace 2 horas
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Más de 300 réplicas asociadas al temblor de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y un enjambre sísmico de más de 1.200 eventos en el departamento, reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), al cumplirse este jueves un mes del terremoto.

El balance, con corte al 10 de septiembre, fue entregado por Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, y da cuenta del monitoreo permanente que la entidad ha mantenido sobre la actividad sísmica en el departamento y en el resto del territorio nacional.

Según Tovar, las réplicas identificadas presentan profundidades mayores a 70 kilómetros, mientras que el enjambre sísmico caracterizado en Chocó se ubica a profundidades menores a esa cifra. El funcionario precisó que la red de estudios de deformación utilizó ocho estaciones episódicas GNSS, que registraron datos durante periodos de entre 96 y 120 horas.

Lea también | Tras un mes del terremoto: el reto de atender a 300.000 familias afectadas y de luto

Tovar indicó que equipos del SGC han recorrido más de 20 municipios y ciudades del país para evaluar los efectos del sismo, y explicó que, a partir del análisis de imágenes satelitales, la entidad identificó 240 movimientos en masa, de los cuales 81 fueron reactivados por el terremoto, principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Tolima.

De igual manera, especificó que los mayores daños se presentaron en construcciones vulnerables, antiguas o con deficiencias de mantenimiento, especialmente en viviendas de bareque, tapia pisada o adobe.

Sobre el análisis de las imágenes satelitales, el coordinador señaló que “esta información permite medir los desplazamientos y conocer las zonas con mayor deformación de la corteza terrestre”, y añadió que, “un mes después, el trabajo continúa”.

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Sostuvo que “cada registro, visita y medición nos ayuda a comprender mejor lo ocurrido y a generar conocimiento para la gestión del riesgo, la toma oportuna de decisiones y la protección de la vida y el territorio”.

Siga leyendo: ¿Qué es un enjambre sísmico, el fenómeno que identificó el SGC en Chocó tras el terremoto?

Preguntas y respuestas

¿Cuántas réplicas ha registrado el SGC después del sismo de magnitud 7,4 en Chocó?
El Servicio Geológico Colombiano ha identificado más de 300 réplicas desde el sismo del 10 de agosto. Estos eventos presentan profundidades superiores a 70 kilómetros, según el balance con corte al 10 de septiembre.
¿Qué diferencia hay entre las réplicas y el enjambre sísmico registrado en Chocó?
Las réplicas del terremoto tienen profundidades mayores a 70 kilómetros, mientras que el enjambre sísmico identificado en Chocó ocurre a profundidades menores. El SGC reportó más de 1.200 eventos asociados al enjambre.
¿Qué tipo de viviendas sufrieron mayores daños por el sismo de agosto en Colombia?
Los mayores daños se concentraron en construcciones vulnerables, antiguas o con deficiencias de mantenimiento, especialmente viviendas construidas con bareque, tapia pisada o adobe, de acuerdo con la evaluación del SGC.

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