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“Escuché 13 disparos”: pánico por balacera en el Aeropuerto El Dorado; un taxista fue capturado

Una riña entre taxistas terminó en disparos cerca de la puerta 10 del aeropuerto de Bogotá. La Policía capturó al conductor señalado de intimidar a otros transportadores con un arma traumática.

  • Así fue la balacera en El Dorado que causó pánico entre viajeros. Foto: captura de videos redes sociales @PasaenBogota
    Así fue la balacera en El Dorado que causó pánico entre viajeros. Foto: captura de videos redes sociales @PasaenBogota
  • Uno de los taxis quedó con daños tras los disparos registrados en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: captura de videos redes sociales @PasaenBogota
    Uno de los taxis quedó con daños tras los disparos registrados en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: captura de videos redes sociales @PasaenBogota
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Una serie de disparos obligó a viajeros y trabajadores a buscar dónde resguardarse en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, durante la noche del miércoles 23 de septiembre. La confrontación, que se habría originado en una discusión entre taxistas, terminó con una persecución policial y la captura del presunto responsable.

En videos difundidos en redes sociales se observa a personas corriendo por las instalaciones del aeropuerto mientras se escuchan varias detonaciones. Otras grabaciones muestran la presencia de uniformados y varios taxis detenidos en la zona.

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Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la balacera se habría originado en una discusión entre taxistas en el tercer carril del primer piso, cerca de la puerta 10 del aeropuerto, donde se recogen y dejan pasajeros. Medios nacionales reportaron que uno de los taxistas habría sacado un arma traumática y disparado contra el piso para intimidar a otros tres conductores que estaban en el lugar.

“Escuché 13 disparos”, relató uno de los testigos a Citytv, al recordar lo ocurrido hacia las 7:30 p. m., en inmediaciones de la puerta 10 de la terminal aérea. El hombre contó que varias personas se agacharon al escuchar las detonaciones, ante el temor de resultar alcanzadas por una bala: “Llegaron unos escoltas y salieron detrás de él. Nosotros nos agachamos porque, de pronto, podía salir una bala perdida o algo”, señaló.

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En medio de los disparos, integrantes de un esquema de seguridad que se encontraba en las inmediaciones reaccionaron y persiguieron al señalado. La situación generó temor entre quienes transitaban por el sector y llevó a la activación de los protocolos de atención.

Las imágenes que circularon después del hecho muestran vehículos de servicio público detenidos y daños en uno de ellos. En uno de los registros se observa un taxi con el vidrio trasero roto.

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Uno de los taxis quedó con daños tras los disparos registrados en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: captura de videos redes sociales @PasaenBogota
Uno de los taxis quedó con daños tras los disparos registrados en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Foto: captura de videos redes sociales @PasaenBogota

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, confirmó que el presunto responsable fue capturado mediante un plan candado desplegado en la localidad de Teusaquillo, varios kilómetros después del lugar de los disparos.

“En la localidad de Teusaquillo, fue capturado un conductor de taxi mediante plan candado, el cual presuntamente había intimidado con arma traumática a varios conductores taxistas en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado”, explicó el oficial.

Según el reporte policial, al percatarse de la presencia de los uniformados, el conductor intentó escapar: “Al percatarse de la presencia de los uniformados, el presunto agresor intentó huir accionando su arma traumática en contra de ellos. Ante esta situación, uno de los policías hizo uso de su arma de dotación en cumplimiento de su deber y legítima defensa”, dijo Cristancho.

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La persecución llevó a los uniformados hasta un centro comercial de Teusaquillo, donde interceptaron el taxi. Durante el operativo, encontraron e incautaron el arma traumática que, según las autoridades, el conductor habría arrojado a la calle mientras intentaba escapar. El vehículo también fue inmovilizado.

Tras las verificaciones, la Policía confirmó que no se reportaron personas lesionadas por los hechos, pese a las detonaciones y a la reacción de quienes se encontraban en la terminal aérea.

El capturado, el arma traumática incautada y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad competente para el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué comenzó la balacera entre los taxistas en El Dorado?
Según el reporte entregado por las autoridades, el hecho se habría originado en una discusión entre taxistas. Uno de los conductores habría sacado un arma traumática y disparado contra el piso para intimidar a otros tres conductores.
¿Hubo personas heridas por la balacera en el Aeropuerto El Dorado?
No. La Policía confirmó que, después de las verificaciones, no se registraron personas lesionadas por estos hechos.
¿Cómo fue capturado el taxista señalado de disparar en El Dorado?
El conductor fue perseguido por uniformados y capturado mediante un plan candado en inmediaciones de un centro comercial de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

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