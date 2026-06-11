Tras apertura de investigación en Cámara, MinDefensa dice que compra de aviones fue avalada por 100 expertos

Cien técnicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) avalaron la inversión de $16,5 billones de pesos en la compra de una flotilla de aviones de combate suecos Gripen Saab, para reemplazar a los antiguos Kfir que ya están en periodo de obsolescencia.
Ese es uno de los principales argumentos que expuso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, es respuesta a la apertura de una investigación previa en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en contra del presidente Gustavo Petro.
El jefe de Estado autorizó la compra el año pasado, con el propósito de obtener 17 aeronaves equipadas con sistemas de ataque y armamento, firmando uno de los contratos más cuantiosos de la historia del país.
Sin embargo, el proceso ha generado cuestionamientos de diversos sectores, que consideran que puede haber un sobrecosto en los aparatos y que las gestiones para decantarse por la firma Saab tuvieron presuntos manejos irregulares.