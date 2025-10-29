El terrible maltrato que sufría perrita en Bogotá a manos de su cuidador

Tras la difusión de un video en el que se ve a un hombre golpeando brutalmente a su perrita, las autoridades rescataron a la mascota identificada como Samanta en el norte de Bogotá.
El presunto maltratador fue grabado por las cámaras de seguridad del edificio mientras le propinaba patadas al animal de raza Golden. El hecho ocurrió en la localidad de Usaquén.
Durante el operativo de rescate, la Policía Ambiental logró la aprehensión preventiva de la canina, tras el concepto desfavorable emitido por los veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), quienes evidenciaron signos de agresión y maltrato.