El terrible maltrato que sufría perrita en Bogotá a manos de su cuidador

El señalado maltratador del animal al parecer tenía una denuncia por este mismo delito desde 2019. La actriz Marcela Gallego participó en un plantón en la capital del país exigiendo justicia por este caso.

  • El caso de la perrita Samanta, maltratada en Bogotá, ha generado indignación en redes sociales. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
    El caso de la perrita Samanta, maltratada en Bogotá, ha generado indignación en redes sociales. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
29 de octubre de 2025
bookmark

Tras la difusión de un video en el que se ve a un hombre golpeando brutalmente a su perrita, las autoridades rescataron a la mascota identificada como Samanta en el norte de Bogotá.

El presunto maltratador fue grabado por las cámaras de seguridad del edificio mientras le propinaba patadas al animal de raza Golden. El hecho ocurrió en la localidad de Usaquén.

Durante el operativo de rescate, la Policía Ambiental logró la aprehensión preventiva de la canina, tras el concepto desfavorable emitido por los veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), quienes evidenciaron signos de agresión y maltrato.

Según informó el IDPYBA, el tenedor de la perrita se encontraba en un estado de alteración psicológica y emocional, lo que dificultó la diligencia.

Además, se descubrió que el hombre convivía con dos gatos, los cuales intentó ocultar para evitar su valoración veterinaria. Aunque el instituto emitió un concepto desfavorable también para los felinos, su aprehensión no fue posible por la conducta del cuidador.

El presunto responsable del maltrato contó con acompañamiento de su abogado para el desarrollo de la diligencia”, informó el Instituto, que además confirmó que se iniciaron acciones penales ante el GELMA de la Fiscalía General de la Nación por los tres animales afectados.

El IDPYBA aportará las pruebas necesarias ante las autoridades competentes, con el fin de obtener una orden de retiro para los dos gatos que permanecen bajo la custodia del hombre, y representará jurídicamente a los animales víctimas.

Samanta, por su parte, será atendida por un equipo médico especializado para su rehabilitación y recuperación física y emocional.

Por su parte, la actriz Marcela Gallego se unió al plantón ciudadano que tuvo lugar frente al edificio donde ocurrieron los hechos. En un video difundido en redes sociales, expresó su indignación y exigió justicia

“Estamos en un plantón aquí frente al edificio donde un tipo cogió a patadas a su perrita. El tipo tiene una denuncia penal ante la Fiscalía desde el 2019 por maltrato a la perrita. La tiene desde chiquita maltratándola. Pensamos que hay gente aquí también protegiendo al tipo. El tipo obviamente se voló. A la perrita se la llevó protección social pero no queremos que se quede impune”, dijo a través de un video en redes sociales.

Lea más: Judicializan a dos personas por maltratar a varios perros en Medellín y Bello

La actriz reiteró su llamado a aplicar la ley contra el maltrato animal y pidió que el caso no quede en la impunidad.

El Instituto, por su parte, agradeció la articulación con la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía Local de Usaquén en el proceso de rescate, e invitó a la ciudadanía a denunciar los casos de maltrato animal en la línea 601 4399801 o a través de la Línea 123.

