Exalcalde “Jhon Calzones” quedó gravemente herido por atentado con arma de fuego en Casanare

El exalcalde de Yopal, Casanare, Jhon Jairo Torres, conocido en el mundo político como “Jhon Calzones”, fue víctima de un atentado con arma de fuego, que lo tiene gravemente herido en una unidad de cuidados intensivos.

La información fue confirmada en la mañana de este martes por el gobernador de Casanare, César Ortíz Zorro, quien advirtió que ya fue capturado un sospechoso del ataque.

De igual manera, ofreció $50 millones de pesos de recompensa por información que ayude a identificar a los demás involucrados.

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