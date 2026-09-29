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Exalcalde “Jhon Calzones” quedó gravemente herido por atentado con arma de fuego en Casanare

La Gobernación ofreció $50 millones por información que ayude a identificar a todos los implicados en el hecho.

  • Jhon Jairo Torres, conocido en el mundo político como “Jhon Calzones”. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
    Jhon Jairo Torres, conocido en el mundo político como “Jhon Calzones”. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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El exalcalde de Yopal, Casanare, Jhon Jairo Torres, conocido en el mundo político como “Jhon Calzones”, fue víctima de un atentado con arma de fuego, que lo tiene gravemente herido en una unidad de cuidados intensivos.

La información fue confirmada en la mañana de este martes por el gobernador de Casanare, César Ortíz Zorro, quien advirtió que ya fue capturado un sospechoso del ataque.

De igual manera, ofreció $50 millones de pesos de recompensa por información que ayude a identificar a los demás involucrados.

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