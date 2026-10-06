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Cárcel para presuntos terroristas por el camión-bomba que dejó más de 80 víctimas en Cali

Los dos capturados al parecer están relacionados con las disidencias de las Farc, según la Fiscalía.

  • Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en el atentado de agosto de 2025 en Cali. FOTOS: AGENCIA XINHUA Y FISCALÍA.
    Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en el atentado de agosto de 2025 en Cali. FOTOS: AGENCIA XINHUA Y FISCALÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 7 horas
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Dos presuntos terroristas de las disidencias de las Farc fueron enviados a la cárcel por su supuesta participación en el atentado con camión-bomba que dejó seis muertos y cerca de 80 heridos en la ciudad de Cali, en agosto de 2025.

Los perjudicados con la decisión judicial fueron Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra, a quienes la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas o explosivos.

De acuerdo con la investigación, los dos estarían implicados en el atentado con explosivos contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, perpetrado el 21 de agosto de 2025.

Aquel día, “dos camiones con explosivos fueron abandonados frente a las instalaciones militares. Uno de los vehículos detonó y ocasionó la muerte de seis personas y lesiones a más de 58”, recalcó la Fiscalía. Entre los fallecidos hubo un menor de 17 años de edad; la cifra de heridos escaló posteriormente a 80.

“Torres Caicedo y Rojas Becerra habrían intervenido en la planeación del ataque y realizado labores logísticas para facilitar la huida de quienes dejaron los automotores y evitar su captura”, expuso el ente acusador en un comunicado publicado este martes.

Rojas actuó como campanero en una motocicleta, dando vueltas para identificar retenes y personal de la Fuerza Pública; mientras Torres estaba pendiente de extraer de la zona a uno de los conductores del camión-bomba y llevarlo a un apartamento que servía como lugar de reuniones del frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las Farc.

Los procesados fueron capturados en dos inmuebles de Cali, por parte de agentes de la Sijín de la Policía. En el allanamiento a la casa de Sebastián Torres Caicedo también fue detenida su novia Erly Tatiana Montoya Quintero, con varias dosis de estupefacientes encima, razón por la cual fue judicializada por tráfico de drogas.

Los dos presuntos terroristas se declararon inocentes en la audiencia de control de garantías, y fueron enviados a la cárcel como medida preventiva, mientras avanza el caso. La decisión incluyó a la mujer.

Es importante recordar que el jefe del frente Jaime Martínez, responsable del citado atentado, era Iván Jacobo Idrobo Arredondo (“Marlon Vásquez”), quien murió en una operación militar en Buenaventura, Valle del Cauca, el pasado 20 de junio.

En similares circunstancias perdió la vida Duván Ramiro Castillo Cortés (“Max Max”), su jefe de explosivistas, el siguiente 12 de agosto, en el municipio de Jamundí.

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