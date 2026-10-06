Cárcel para presuntos terroristas por el camión-bomba que dejó más de 80 víctimas en Cali

Dos presuntos terroristas de las disidencias de las Farc fueron enviados a la cárcel por su supuesta participación en el atentado con camión-bomba que dejó seis muertos y cerca de 80 heridos en la ciudad de Cali, en agosto de 2025.

Los perjudicados con la decisión judicial fueron Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra, a quienes la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas o explosivos.

De acuerdo con la investigación, los dos estarían implicados en el atentado con explosivos contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, perpetrado el 21 de agosto de 2025.

Aquel día, “dos camiones con explosivos fueron abandonados frente a las instalaciones militares. Uno de los vehículos detonó y ocasionó la muerte de seis personas y lesiones a más de 58”, recalcó la Fiscalía. Entre los fallecidos hubo un menor de 17 años de edad; la cifra de heridos escaló posteriormente a 80.

“Torres Caicedo y Rojas Becerra habrían intervenido en la planeación del ataque y realizado labores logísticas para facilitar la huida de quienes dejaron los automotores y evitar su captura”, expuso el ente acusador en un comunicado publicado este martes.