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En tres años hubo más de 160 ataques o usos militares de escuelas en Colombia

Los colegios han sido usados como trincheras, depósitos de armas y actividades para propaganda de grupos al margen de la ley.

  • Más de 21.000 niños han sido afectados por el uso de escuelas como trincheras o depósitos de armas de grupos al margen de la ley. Foto: Colprensa
    Más de 21.000 niños han sido afectados por el uso de escuelas como trincheras o depósitos de armas de grupos al margen de la ley. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 2 horas
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Al menos 21.700 estudiantes se vieron afectados en Colombia durante los últimos tres años por ataques o uso militar de instituciones educativas, según casos verificados por Naciones Unidas.

De acuerdo con el organismo internacional, los hechos incluyen daños a la infraestructura educativa, amenazas y agresiones contra docentes y trabajadores de las escuelas.

También se documentó el uso de estos espacios como trincheras, depósitos de armas y puestos de comando por parte de grupos armados.

Sumado a lo anterior, Unicef pudo establecer que en algunas zonas las escuelas también han sido utilizadas para actividades de propaganda y reclutamiento de menores, lo que, según los diferentes registros, ha aumentado el riesgo de que niñas, niños y adolescentes sean vinculados a grupos armados.

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“Cuando se ataca o se usa una escuela se afecta el acceso a la educación de la niñez en las zonas rurales, pero también otros derechos que ejercen niñas, niños y adolescentes en estos lugares: la protección, el juego, la participación, el desarrollo de aptitudes, entre otros. El daño es múltiple y tiene efectos a largo plazo”, expresó Paola Franchi, jefa del área de la protección de la niñez de Unicef en Colombia.

La organización señaló que estos hechos también incrementan la exposición de los menores a la muerte y las mutilaciones, además de profundizar los problemas de aprendizaje y generar afectaciones psicosociales en las comunidades.

En ese sentido, Unicef recordó que las escuelas están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y pidió medidas para garantizar que permanezcan como espacios seguros para la educación, por lo que señaló la necesidad de que el Gobierno acelere la aplicación de su plan de acción para implementar la Declaración de Escuelas Seguras.

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Asimismo, hizo un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto armado a respetar las escuelas y evitar su utilización con fines militares.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos estudiantes fueron afectados por ataques o uso militar de escuelas en Colombia?
Al menos 21.700 estudiantes fueron afectados en Colombia durante los últimos tres años por ataques o uso militar de instituciones educativas, según casos verificados por Naciones Unidas.
¿Cómo han sido utilizadas las escuelas por grupos armados en Colombia?
Las escuelas han sido utilizadas como trincheras, depósitos de armas y puestos de comando. También se documentaron daños a la infraestructura, amenazas y agresiones contra docentes y trabajadores educativos.
¿Qué pidió Unicef al Gobierno de Colombia para proteger las escuelas?
Unicef pidió al Gobierno acelerar la aplicación de su plan de acción para implementar la Declaración de Escuelas Seguras. La organización también llamó a todas las partes del conflicto armado a evitar el uso militar de estos espacios.

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