48 horas de ataques de Petro a Antioquia, ¿por qué se la monta?

Como se dice popularmente, el presidente Gustavo Petro se la tiene “montada” a Antioquia y Medellín. Esta semana ha publicado una docena de mensajes en su tribuna preferida, la red social X, en la que lanzó insultos, amenazas y ataques a los gobernantes locales de esta región.
La obsesión, claro, no viene de ahora: se ha exacerbado desde finales de 2023, cuando ganaron las elecciones el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez, dos opositores acérrimos del jefe de Estado.
El petrismo no es la fuerza mayoritaria en Medellín y Antioquia y quizá es una de las regiones ideológicamente más lejanas al Gobierno Petro, según varios estudios y encuestas. Por eso, el mandatario ha intentado conquistar, algunos dirían que sin éxito, a la población antioqueña con entregas de subsidios a través del Departamento de Prosperidad Social y haciendo eventos en las zonas rurales.