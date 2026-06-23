Ataque sicarial en Los Patios dejó un muerto y un menor herido

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, donde un hombre murió y un menor de edad resultó herido tras un ataque sicarial ocurrido sobre el Anillo Vial Oriental, cerca de la estación de combustible del sector Chaparral.

Según la información preliminar, la víctima se movilizaba en una camioneta Renault Oroch gris junto a una mujer y un niño cuando fue interceptada por hombres armados que se desplazaban en motocicleta. Los atacantes abrieron fuego contra el vehículo en repetidas ocasiones.

Como consecuencia de los disparos, el conductor recibió varios impactos de bala y perdió el control del automotor. La camioneta se salió de la vía y terminó volcada a un costado de la carretera.