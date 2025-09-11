En video | Así fue la asonada que terminó con un garrotazo en la cabeza a un militar en Nariño

Un soldado profesional resultó herido en la cabeza durante una asonada contra el Ejército en la ciudad nariñense de Ipiales, cuando los uniformados acompañaban un operativo contra el contrabando.
El incidente ocurrió en la tarde del miércoles, pero se viralizó por las redes sociales el jueves, cuando se conocieron los videos sobre el procedimiento.
Según fuentes del Ejército, en el operativo participaron tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N°3, acompañando una diligencia de allanamiento de la Dian, la Policía y la Fiscalía, a unas viviendas del corregimiento Yaramal, en las que al parecer había mercancía de contrabando.