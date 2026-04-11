Así utiliza Petro a la Inteligencia estatal como un brazo político

El gobierno de Gustavo Petro entra en su recta final sumando más cuestionamientos en uno de los engranajes más sensibles del Estado: la Inteligencia.
En tres años y medio, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha tenido cuatro directores que según escándalos y fuentes, han minado la entidad utilizándola para sus intereses, desde la presunta oferta de beneficios a criminales en la “paz total” hasta la utilización de informes anónimos para la salida de generales, entre múltiples hechos que tienen como común denominador a una cúpula de ex M-19 convertidos en poderosos funcionarios.
El caso más reciente es el de Jorge Lemus, cuestionado por sus reuniones con el abogado de alias “Papá Pitufo”, a quien le ofreció beneficios sobrepasando sus facultades pues es resorte de la Fiscalía.
A esto se suma el movimiento de Wilmar de Jesús Mejía, quien desde la Dirección de Inteligencia Estratégica ya arrastraba cuestionamientos por su aparición en los denominados archivos de “Calarcá”. Su llegada a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), uno de los organismos más poderosos en la lucha contra el lavado de activos, abre nuevas preguntas sobre la concentración de poder y los perfiles que están asumiendo funciones clave en el engranaje de Inteligencia del país.
Los antecedentes también revelan la improvisación y el caos que reina el liderazgo de las agencias desde que inició este Gobierno.
La salida en febrero de 2024 de Manuel Alberto Casanova, exguerrillero del M-19 que llegó a ser procesado por la toma del Palacio de Justicia, se dio en medio de cuestionamientos por la falta de resultados operativos y una gestión administrativa debilitada.
A esto se sumó la caída de Carlos Ramón González, en julio del mismo año, arrastrado por el escándalo de la UNGRD tras los señalamientos de direccionamiento de contratos y pagos a congresistas desde su paso por Presidencia, una sombra que terminó alcanzándolo en la DNI y que hoy lo tiene en condición de asilado político en Nicaragua sin circular roja de Interpol, que recientemente se cayó.
El patrón es evidente: cambios constantes, funcionarios sin experiencia en la rama, cuestionados y un sistema que, lejos de blindarse, parece cada vez más expuesto al escrutinio público y político en un momento especialmente sensible.